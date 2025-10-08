Блогерка та дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова показала результат повторної пластики підборіддя.

Про неї вона розповіла у своїх Instagram-сториз, опублікувавши фото з операційної, післяопераційні кадри та порівняння знімків “до” і “після”.

Репяхова показала результат другої ментопластики

Блогерка пояснила, що кілька місяців роздумувала, як діяти далі після невдалої першої операції, та звернулася до щелепно-лицьового хірурга, щоби почути другу думку.

За словами Катерини, спершу їй встановили стандартний імплант, тоді як існують індивідуальні, виготовлені під конкретну анатомію обличчя. Це, на її думку, і стало причиною невдалого результату.

– Ми поставили стандартний імплант і тільки згодом я дізналася, що існують індивідуальні імпланти, – зазначила Репяхова.

Спочатку блогерка планувала повністю видалити імплант, однак в останній момент передумала. У день операції вона побачила новий варіант, який виявився меншим і зовсім іншої форми.

– І просто за 15 хвилин до операції я вирішую таки ставити його, – розповіла Катерина.

Під час повторної ментопластики лікарі комплексно підійшли до втручання – замінили імплант, заповнили западину ліпофілінгом і зробили ліпосакцію другого підборіддя.

Реакція Репяхової на результат

Блогерка показала фото “до” і “після” процедури, зазначивши, що цього разу результат її повністю задовольняє.

– Я тоді одразу з першого дня зрозуміла, що щось не так (після першої операції). І майже не транслювала свою реабілітацію. А тепер бачу різницю, – написала Репяхова.

Катерина підкреслила, що після другої операції відновлення минуло безболісно.

– У мене ні хвилини нічого не боліло. Реабілітація максимально легка, бо кишеня для імпланта вже існує, і тканинам не треба знову перебудовуватися, – пояснила вона.

Після виписки Репяхова самостійно повернулася додому й зізналася, що, попри увагу людей на вулиці, відчуває справжнє полегшення.

