Netflix представив перший офіційний трейлер 4 сезону серіалу Відьмак (The Witcher), головну роль у якому тепер виконує Ліам Гемсворт.

Актор уперше з’являється у ролі Ґеральта з Рівії після того, як Генрі Кавілл залишив проєкт у 2022 році.

Відьмак 4 – трейлер та дата виходу

Після подій третього сезону, які перевернули життя на Континенті, Ґеральта, Єннефер і Цірі розділяють війна та безліч ворогів.

Їхні шляхи розходяться, але поруч з’являються неочікувані союзники, готові допомогти у боротьбі. І якщо кожен із них зуміє прийняти цих нових людей як власну родину, у трійці може з’явитися шанс остаточно возз’єднатися.

Трейлер наповнений динамічними битвами, магічними сутичками та сценами, що натякають на внутрішні зміни головного героя.

– Відьмак переживає зміни. Ти стаєш чимось новим. Як ти відродишся? – звучить за кадром, символічно відображаючи як сюжет, так і перехід від Кавілла до Гемсворта.

Як зазначають творці, у четвертому сезоні головні герої проходитимуть випробування, що змінять їх назавжди.

– Ми відправили кожного у власну подорож – абсолютно іншу, ніж раніше, – каже шоуранерка Лорен Шмідт Гісріч.

Відьмак повернеться на Netflix уже 30 жовтня. Вже відомо, що у франшизи буде ще один сезон, який стане фінальним.

Нові союзники та зміна Ґеральта

У новому сезоні Ґеральт, Єннефер (Аня Чалотра) і принцеса Цірі (Фрейя Аллан) опиняються розділеними та кожен іде власним шляхом.

Ґеральт подорожує з Мільвою (Чжан Мен’ер) і Любистком (Джої Беті), прагнучи знайти Цірі та вберегти її від небезпеки.

Єннефер, переживши хаос у Аретузі, бере на себе роль лідерки та готова створити власну армію, щоб протистояти магові Вільґефорцу (Махеш Джаду).

Цірі, яка виступає під іменем Фалька, приєднується до банди Щурів і починає боротися з темними сторонами власного характеру. Вона більше не керується лише добром – тепер її вчинки сповнені болю, рішучості й прагнення помсти.

Однією з головних подій сезону стане приєднання до акторського складу Лоуренса Фішберна, відомого за роллю Морфея у Матриці. Тут він втілить образ вампіра Регіса – загадкового цирульника-хірурга із власним минулим.

– Я великий шанувальник фентезі й наукової фантастики. Завжди мріяв про такий проєкт, і тепер отримав цю можливість, – сказав актор.

Його герой стане для Ґеральта знаком внутрішнього переродження, до якого, втім, шанувальники історії вже ставляться скептично. Власне, як до всього, що відбувається в серіалі.

Якщо ви фанат і читали книги, то дивитись це можна як якийсь фанфік на твори Сапковського. Єдине, що в цьому серіалі гарне, – це пейзажі. Сюжет і підбір акторів просто відверте наплювання на фанатів культової серії книг.

Цей серіал ніщо не врятує. Спалити, поховати, забути. І чекати доки хтось більш компетентний візьметься за адаптацію. Хтось, хто матиме повагу до першоджерела.

В мене тільки одне питання – навіщо? – критикують Відьмака від Netflix в коментарях під трейлером.

Щоправда, є й ті, хто називає побачене “крутим” та готовий дати шанс новому Ґеральту. Дехто навіть щиро дивується тому, що “поціновувачі канону” продовжують чекати від серіалу того, чого не було від початку, а саме – чіткого слідування книгам Анджея Сапковського.

Джерело : Netflix, Variety

