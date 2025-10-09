Дизайнерка та ексучасниця гурту Spice Girls Вікторія Бекхем вперше детально розповіла про роки, коли страждала на розлад харчової поведінки.

За словами 51-річної Бекхем, ця проблема почалася після розпаду гурту у 2000 році й тривала десятиліттями.

Вікторія Бекхем про розлад харчової поведінки

У новому документальному серіалі Netflix під назвою Вікторія Бекхем зірка згадує, що тоді втратила відчуття реальності й почала приховувати свій стан навіть від родини.

Зараз дивляться

– Коли маєш розлад харчової поведінки, ти стаєш дуже вправним у брехні. Я ніколи не була чесною з батьками і ніколи не говорила про це публічно, – зізналася вона.

За словами дизайнерки, постійна критика зовнішності у медіа лише поглиблювала її проблеми.

– Мене називали й Porky Posh (пухкенька Пош), і Skinny Posh (захуда Пош). Це було важко, бо я не могла контролювати, що про мене писали або які фото публікували. Єдине, що я могла контролювати, – свою вагу. І я робила це в надзвичайно нездоровий спосіб, – розповіла Бекхем.

Вікторія пригадала, як у 1999 році її зважували наживо в ефірі телешоу – лише через шість місяців після народження первістка Брукліна.

— Ми тоді сміялися, але я була дуже молода, і це справді боліло, – зазначила знаменитість.

Її чоловік Девід Бекхем у документалці визнав, що тогочасні стандарти були принизливими. Він додав, що люди вважали нормальним критикувати жінку за її вагу, і “таке більше не повинно повторитися”.

Дизайнерка відверто розповіла, що під тиском публіки почала сумніватися у собі, втратила впевненість, а з часом у неї сформувалося спотворене сприйняття власної зовнішності. Зараз Вікторія Бекхем має здорове ставлення до їжі, але шоколад не їсть досі.

Джерело : PageSix

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.