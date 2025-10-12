Дитяче Євробачення 2025: який склад журі Національного відбору
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025 відбудеться 12 жовтня о 18:00 у форматі телевізійного концерту.
Який склад журі разом із глядачами обиратиме представника України на цьогорічному пісенному конкурсі в Грузії – читайте в матеріалі.
Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2025 – склад журі
До трійки експертів увійшли співак і автор пісень Vlad Darwin, генпродюсерка музичних телеканалів М1 та М2 Натела Чхартішвілі-Зацаринна і співачка Мішель Андраде, яка торік була в експертній раді Нацвідбору.
Де дивитися фінал Дитячого Євробачення 2025
Переглянути концерт можна буде одразу на кількох майданчиках:
- у прямому ефірі телеканалу Суспільне Культура та на його сайті;
- на офіційному сайті junior.eurovision.ua;
- на YouTube-каналі Євробачення Україна.
Цьогорічний міжнародний фінал відбудеться 13 грудня у Тбілісі. Це вже другий раз, коли Грузія прийматиме дитячий пісенний конкурс.
Минулого року у Мадриді Україну представляв 12-річний Артем Котенко з композицією Hear Me Now. Він посів третє місце – найкращий результат для України за останні 11 років.
Перемогу ж тоді здобув грузинський учасник Andria Putkaradze з піснею To My Mom.