Його не так часто можна побачити на телеекранах, проте якщо він і вирішує брати в чомусь участь, то це буде на 100% цікаво. Дмитро Рибалевський — зірка серіалів Табун, Курс щасливого життя, фільмів Толока, Ломбард та Дике поле — вже зовсім скоро представить глядачам нову захопливу роль.

3 листопада о 20:00 на телеканалі ICTV2 стартує новий шпигунський детектив Митець, де Рибалевський зіграв головну роль — майора Скорука.

За сюжетом, колишній слідчий, якого вважали зниклим, повертається з трирічного полону, не пам’ятаючи жодного з днів, проведених там. Та коли Скорук лишається наодинці, він створює малюнки, що детально зображують злочини, які стануться лише незабаром. Що робити, якщо ворог у твоїй голові? Дізнайтеся вже 3 листопада.

Факти ICTV вирішили розповісти про одного з найбільш загадкових, харизматичних та цікавих українських акторів, щоб привідкрити для вас завісу його особистого життя та професії.

19 років на одній сцені і понад 25 ролей: вірність театру Франка

Дмитро Рибалевський сьогодні є одним із провідних акторів Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, водночас такий статус — щедра винагорода за вірність рідному театру. Дмитро вже 19-й рік є частиною команди франківців і за цей час встиг зіграти понад 25 ролей.

Серед них відзначений особистими нагородами Коріолан за однойменною п’єсою Шекспіра, Стенлі з Трамвая Бажання та жорсткий Полет із Марії Стюарт.

Цікаво, що тоді, коли Дмитро Рибалевський отримав VIII Міжнародну премію театральної академії за роль Каріолана, ще зовсім юний Олександр Рудинський отримав свою першу відзнаку — Найкращий дебют.

Твоє прийде в 32: пророцтво Богдана Ступки

Водночас театральна слава прийшла до Дмитра не одразу, а лише в 32 роки, після спільної вистави франківського драмтеатру та театру Золоті ворота Слава героям, де незмінними головними героями вже багато років залишаються Рибалевський та Гнатковський. Але найцікавіше те, що цю славу акторові пророкував сам Богдан Ступка.

– Це був пророчий вік, який мені напророкував Богдан Сильвестрович Ступка. Коли мені було років 25-26, я рвався зіграти все, хотів потрапити в увесь репертуар. А він казав: Чекай, твоє прийде. Він мені назвав вік — 32 роки. Я ще подумав: Ого, скільки чекати! Він говорив: У мене в 32 прийшло, і в тебе теж прийде. І якраз його пророчі слова збулися. Після цього все дуже стрімко пішло вгору, – поділився актор.

Щастя любить тишу: четверо дітей та сімейні правила

Дружина Дмитра, Анастасія Чумаченко, також відома акторка, як і її батько — Анатолій Чумаченко. У шлюбі сім’я вже 14 років та виховує прекрасних дітей.

А дітей у Дмитра аж четверо. І найцікавіше, що ім’я кожного починається на літеру М: Марго, Марк, Марта, Макар. Марк та Макар займаються футболом, а от найстарша Марго знає англійську та французьку мови на досконалому рівні та, за словами актора, хотіла б вчитися у Сорбонні або в Нью-Йорку.

Діти перейняли захоплення батька

Захоплення синів футболом Дмитро поділяє з великим задоволенням: актор зізнався, що є багаторічним фанатом клубу Динамо (Київ) та в дитинстві й юнацтві ходив у фанатський сектор біло-синіх. Рибалевський навіть має відповідне велике татуювання з емблемою киян на лівій руці.

Також Дмитро вважає, що дітям потрібно проводити більше часу в реальному світі, не захоплюючись гаджетами, тому молодші діти мають лише три години на день на розваги в телефоні, який доступний для них з 8-ї ранку до 9-ї вечора.

