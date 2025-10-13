Его не так часто можно увидеть на телеэкранах, однако если он и решает в чем-то участвовать, то это будет на 100% интересно. Дмитрий Рыбалевский — звезда сериалов Табун, Курс счастливой жизни, фильмов Толока, Ломбард и Дикое поле — уже совсем скоро представит зрителям новую увлекательную роль.

3 ноября в 20:00 на телеканале ICTV2 стартует новый шпионский детектив Митець, где Рыбалевский сыграл главную роль — майора Скорука.

По сюжету, бывший следователь, которого считали пропавшим, возвращается из трехлетнего плена, не помня ни одного из дней, проведенных там. Но когда Скорук остается наедине, он создает рисунки, подробно изображающие преступления, которые произойдут в скором времени. Что делать, если враг в твоей голове? Узнайте уже 3 ноября.

Факты ICTV решили рассказать об одном из самых загадочных, харизматичных и интересных украинских актеров, чтобы приоткрыть для вас завесу его личной жизни и профессии.

19 лет на одной сцене и более 25 ролей: верность театру Франко

Дмитрий Рыбалевский сегодня является одним из ведущих актеров Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, при этом такой статус — щедрая награда за верность родному театру. Дмитрий уже 19-й год является частью команды франковцев и за это время успел сыграть более 25 ролей.

Среди них отмеченные личными наградами Кориолан по одноименной пьесе Шекспира, Стэнли из Трамвая желания и жесткий Полет из Марии Стюарт.

Интересно, что тогда, когда Дмитрий Рыбалевский получил VIII Международную премию театральной академии за роль Кариолана, еще совсем юный Александр Рудинский получил свою первую награду — Лучший дебют.

Твое придет в 32: пророчество Богдана Ступки

В то же время театральная слава пришла к Дмитрию не сразу, а только в 32 года, после совместного спектакля франковского драмтеатра и театра Золотые ворота Слава героям, где неизменными главными героями уже много лет остаются Рыбалевский и Гнатковский. Но самое интересное, что эту славу актеру предсказал сам Богдан Ступка.

— Это был пророческий возраст, который мне предсказал Богдан Сильвестрович Ступка. Когда мне было лет 25-26, я рвался сыграть все, хотел попасть во весь репертуар. А он говорил: Подожди, твое придет. Он мне назвал возраст — 32 года. Я еще подумал: Ого, сколько ждать! Он говорил: У меня в 32 пришло, и у тебя тоже придет. И как раз его пророческие слова сбылись. После этого все очень стремительно пошло вверх, — поделился актер.

Счастье любит тишину: четверо детей и семейные правила

Жена Дмитрия, Анастасия Чумаченко, также известная актриса, как и ее отец — Анатолий Чумаченко. В браке семья уже 14 лет и воспитывает прекрасных детей.

А детей у Дмитрия целых четверо. И самое интересное, что имя каждого начинается на букву М: Марго, Марк, Марта, Макар. Марк и Макар занимаются футболом, а вот старшая Марго знает английский и французский языки на совершенном уровне и, по словам актера, хотела бы учиться в Сорбонне или в Нью-Йорке.

Дети унаследовали увлечение отца

Увлечение сыновей футболом Дмитрий разделяет с большим удовольствием: актер признался, что является многолетним фанатом клуба Динамо (Киев) и в детстве и юности ходил в фанатский сектор бело-синих. Рыбалевский даже имеет соответствующую большую татуировку с эмблемой киевлян на левой руке.

Также Дмитрий считает, что детям нужно проводить больше времени в реальном мире, не увлекаясь гаджетами, поэтому младшие дети имеют только три часа в день на развлечения в телефоне, который доступен для них с 8 утра до 9 вечера.

