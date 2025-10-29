Американський актор Кріс Еванс та його дружина, португальська акторка Альба Баптіста вперше стали батьками.

За даними TMZ, малюк з’явився на світ у п’ятницю, 24 жовтня, у штаті Массачусетс, США. 44-річний Кріс Еванс і 28-річна Альба Баптіста поповнення в сім’ї поки не коментували.

У Кріса Еванса народився первісток

Як повідомляють ЗМІ, у подружжя акторів народилася дівчинка, яку назвали Альма Грейс. Малеча отримала прізвища обох батьків – Баптіста Еванс.

– Вони насолоджуються усамітненням і цими першими особливими днями як сім’я зі своєю дитиною, — сказав інсайдер виданню People.

Кріса Еванса і Альбу Баптіста вперше побачили разом у січні 2022 року. У вересні 2023-го вони одружилися під час церемонії в приватному маєтку в Кейп-Коді, штат Массачусетс.

Кріс Еванс здобув популярність завдяки ролям Капітана Америки у серії фільмів Месники та Джонні Шторма у Фантастичній четвірці. Альба Баптіста брала участь у таких проєктах, як Місіс Гарріс їде в Париж, Черниця-воїн, Патрік, Фатіма та інших.

