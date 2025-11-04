Зірковий футболіст Девід Бекхем офіційно став лицарем. Король Чарльз III нагородив його орденом за видатні заслуги у спорті та благодійній діяльності. Церемонія відбулася у Віндзорському замку.

Девід Бекхем отримав лицарський титул

На урочисту подію Бекхем прийшов у костюмі, спеціально створеному для нього дружиною – дизайнеркою Вікторією Бекхем.

Поруч із ним були батьки Тед і Сандра, які підтримували сина з дитинства, коли він ще тренувався у дворі їхнього будинку в Лейтонстоуні.

Під час церемонії Чарльз III посвятив Девіда Бекхема в лицарі. З цього моменту футболіст офіційно носить титул Сер Девід Бекхем.

– Для мене це велика честь і привілей, – прокоментував титул спортсмен.

Професійна кар’єра Бекхема тривала понад два десятиліття. Він шість разів вигравав чемпіонат Англії з Манчестер Юнайтед, ставав володарем Кубка Англії та Ліги чемпіонів, грав за Реал Мадрид, Лос-Анджелес Гелаксі й Парі Сен-Жермен. У складі збірної Англії Бекхем провів 115 матчів, 58 з них – як капітан.

Він відомий також своєю благодійною діяльністю. З 2005 року Девід є послом доброї волі UNICEF, а у 2015-му заснував власний фонд 7 Fund, що допомагає дітям у всьому світі.

Минулого року зірка став послом благодійного фонду короля — King’s Foundation.

– Коли король попросив мене приєднатися, я був неймовірно вшанований. Я одразу подзвонив мамі. У нас багато спільних інтересів: і любов до природи, і бджільництво, і бажання підтримувати молодь, – зазначив Бекхем.

Разом із Бекхемом цього дня нагороди отримали також лауреат Нобелівської премії, письменник Кадзуо Ішіґуро, та зірка Вест-Енду Елейн Пейдж.

