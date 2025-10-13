Netflix представив офіційний тизер нового – четвертого – сезону серіалу Бріджертони, який цього разу зосередиться на богемному Бенедикті Бріджертоні – другому сині родини, відомому своєю незалежністю та творчою натурою.

У ролику, стримінг вперше розкрив дату виходу серій, що розкажуть “казкову романтичну історію про Бенедикта та його леді у сріблі”.

Бріджертони 4 сезон – трейлер та дата виходу

Сюжет розповість про те, як Бенедикт, не поспішаючи пов’язувати себе шлюбом, зустрічає Софі Бек – загадкову дівчину, що з’являється у срібній сукні на маскараді, організованому його матірʼю.

Ця зустріч змінює життя Бенедикта і стає початком нового розділу в історії Бріджертонів.

Чи зможемо ми гідно відповісти на виклик, чи сховаємося за таємницями світського життя? Як завжди, усе розповість час – і ця авторка, – звучить за кадром голос оповідачки, тобто леді Віслдаун.

Прем’єра четвертого сезону Бріджертонів відбудеться у два етапи: перші чотири серії вийдуть 29 січня 2026 року, решта чотири – 26 лютого 2026 року.

Бріджертони 4 – акторський склад і плани

Головні ролі виконують Люк Томпсон (Бенедикт Бріджертон) та Єрін Ха (Софі Бек).

Також у нових серіях знялися Джонатан Бейлі, Нікола Кохлан, Голда Рошевел, Аджоа Андо, Рут Геммел, Клаудія Джессі, Люк Ньютон, Флоренс Гант, Ганна Додд, а також Симон Ешлі, Ізабелла Вей, Мішель Мао та Кеті Люнг.

Четвертий сезон стане екватором історії родини Бріджертонів. Netflix планує адаптувати всі вісім романів Джулії Квін і вже підтвердив виробництво п’ятого та шостого сезонів.

Після Бенедикта свої історії отримають Елоїз, Френческа, Грегорі та Гіацинта Бріджертони.

Джерело : Variety

