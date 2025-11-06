Студія Universal Pictures UK презентувала перший трейлер байопіку Майкл про короля попмузики Майкла Джексона. Прем’єра стрічки на великих екранах запланована на 24 квітня 2026 року.

Майкл – трейлер байопіку про Майкла Джексона

Роль Майкла Джексона у стрічці втілив його племінник Джафар, а батька і менеджера зіграв актор Колман Домінго (Сінг Сінг, Растін).

Режисером стрічки виступив Антуан Фукуа (Тренувальний день, Король Артур). Сценарій написав трикратний номінант на Оскар Джон Логан (Гладіатор, Авіатор).

У байопіку про Майкла Джексона також зіграли: Ніа Лонг (Імперія, Шафер), Лора Геррієр (Чорний куклукскланівець, Людина-павук: Повернення додому) і Джуліано Крю Валді (Гучний дім, Арко) та Майлз Теллер (Топ Ґан: Меверік, Одержимість).

– Фільм розповідає історію життя Майкла Джексона поза музикою, простежуючи його шлях від відкриття надзвичайного таланту як лідера Jackson Five до того, як він став далекоглядним артистом, чиї творчі амбіції підживлювали невпинне прагнення стати найкращим у світі, – йдеться в описі до стрічки.

Творці байопіку зазначили, що фільм “дасть глядачам можливість побачити Майкла Джексона зблизька, як ніколи раніше”.

