Студия Universal Pictures UK представила первый трейлер байопика Майкл о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Премьера фильма на больших экранах запланирована на 24 апреля 2026 года.

Майкл — трейлер байопика о Майкле Джексоне

Роль Майкла Джексона в фильме воплотил его племянник Джафар, а отца и менеджера сыграл актер Колман Доминго (Синг Синг, Растин).

Режиссером фильма выступил Антуан Фукуа (Тренировочный день, Король Артур). Сценарий написал трехкратный номинант на Оскар Джон Логан (Гладиатор, Авиатор).

Сейчас смотрят

В байопике о Майкле Джексоне также сыграли: Ниа Лонг (Империя, Шафер), Лора Харриер (Черный клановец, Человек-паук: Возвращение домой) и Джулиано Крю Валди (Мой шумный дом, Арко) и Майлз Теллер (Топ Ган: Мэверик, Одержимость).

— Фильм рассказывает историю жизни Майкла Джексона вне музыки, прослеживая его путь от открытия необычайного таланта как лидера Jackson Five до того, как он стал дальновидным артистом, чьи творческие амбиции подпитывали неустанное стремление стать лучшим в мире, — говорится в описании к ленте.

Создатели байопика отметили, что фильм “даст зрителям возможность увидеть Майкла Джексона вблизи, как никогда раньше”.

Фото: Universal Pictures UK

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.