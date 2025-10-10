Студія Warner Bros. офіційно підтвердила продовження кіноадаптації гри Minecraft.

Назви у нового фільму поки не має, але вже розкрито дату виходу другої частини франшизи у світовий кінопрокат.

Minecraft: Фільм отримає сиквел

На офіційній сторінці проєкту у соцмережах з’явився перший постер-тизер сиквелу. На картинці зображені дві перехрещені кирки у фірмовому піксельному стилі гри на тлі дерев’яних блоків, а внизу зазначена дата прем’єри.

Зараз дивляться

– Будуємо світ. Побачимось у кіно 23 липня 2027 року, – йдеться у дописі.

Building terrain. See you in theaters July 23 2027. #Minecraft pic.twitter.com/9myRslRG4c — A Minecraft Movie (@AMinecraftMovie) October 9, 2025

Відомо, що до режисерського крісла повернеться Джаред Гесс, який також напише сценарій разом із Крісом Галлеттою – одним з авторів оригінальної стрічки.

Серед продюсерів значиться імʼя актора Джейсон Момоа, який також зіграв одну з головних ролей у першому фільмі. Його партнерами на знімальному майданчику стали Джек Блек, Себастьян Генсен, Емма Маєрс, Даніель Брукс та Дженніфер Кулідж.

Як Minecraft: Фільм став феноменом

Оригінальна стрічка Minecraft: Фільм, яка вийшла у квітні 2025 року, стала несподіваним хітом для студії.

Картина зібрала майже $960 млн у світовому прокаті, ставши другим найкасовішим фільмом року. Стрічка відкрилася з рекордними касовими зборами – $163 млн у США та $313 млн у світі у перші вихідні.

Для самої студії шалений успіх стрічки став справжнім сюрпризом. Продюсери очікували гарні збори, але не передбачали, що фільм перетвориться на вірусне явище серед підліткової аудиторії, особливо завдяки популярній сцені з chicken jockey, яка спричинила справжній фурор у залах кінотеатрів.

Джерело : The Hollywood Reporter

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.