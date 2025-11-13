Співачка Надя Дорофєєва презентувала кліп на пісню Японія. У відео артистка постала в образі сучасної Марії Антуанетти.

Надя Дорофєєва – Японія

Трек Японія Дорофєєва створила у тандемі зі своїм чоловіком Мішею Кацуріним та продюсером Іваном Клименком.

– Ми написали цю пісню за один день. Японія і Антарктика — метафора дуже далеких одне від одного людей. А Море Росса — найхолодніше море у світі. Так буває у стосунках. І саме про таку людину, близьку і водночас далеку й холодну, ця пісня, – пояснила артистка.

Кліп на трек Японія зняв режисер Інді Хайт. Відео стилізовано під телевізійний виступ десь у 80-х. Глядачі ніби опиняються у вінтажному кафе і спостерігають за тим, як для місцевого телебачення знімають виступ відомої артистки.

Дорофєєва з’являється в кадрі у яскравому образі, який нагадує сучасну Марію Антуанетту — розкішна перука в стилі рококо, оксамит, мереживо і вишита гілка сакури, як акцент-відсилка до самої Японії. Образ для співачки створила художниця з костюмів Дарія Біла.

– У мене була грайлива, легка і в якихось моментах зухвала роль. Я давно мріяла про образ з такою перукою, і мене завжди вабив образ Марії Антуанетти. Тож, коли режисер запропонував саме таку героїню, зраділа. І у нас вийшла така сучасна та зухвала Марія Антуанетта, – прокоментувала Дорофєєва.

