Певица Надя Дорофеева презентовала клип на песню Япония. В видео артистка предстала в образе современной Марии Антуанетты.

Надя Дорофеева — Япония

Трек Япония Дорофеева создала в тандеме со своим мужем Мишей Кацуриным и продюсером Иваном Клименко.

— Мы написали эту песню за один день. Япония и Антарктика — метафора очень далеких друг от друга людей. А Море Росса — самое холодное море в мире. Так бывает в отношениях. И именно о таком человеке, близком и в то же время далеком и холодном, эта песня, — объяснила артистка.

Клип на трек Япония снял режиссер Инди Хайт. Видео стилизовано под телевизионное выступление где-то в 80-х. Зрители как будто оказываются в винтажном кафе и наблюдают за тем, как для местного телевидения снимают выступление известной артистки.

Дорофеева появляется в кадре в ярком образе, напоминающем современную Марию Антуанетту — роскошный парик в стиле рококо, бархат, кружево и вышитая ветка сакуры, как акцент-отсылка к самой Японии. Образ для певицы создала художница по костюмам Дарья Белая.

— У меня была игривая, легкая и в каких-то моментах дерзкая роль. Я давно мечтала об образе с такой париком, и меня всегда привлекал образ Марии Антуанетты. Поэтому, когда режиссер предложил именно такую героиню, я обрадовалась. И у нас получилась такая современная и дерзкая Мария Антуанетта, — прокомментировала Дорофеева.

