Співак Володимир Дантес презентував кліп на трек Чому. Це романтична пісня, в якій немає готових відповідей, але є всім знайомі запитання, що постійно зависають в думках.

Володимир Дантес – кліп на трек Чому

Артист зазначив, що життя може підкидати різні несподіванки, і навіть коли здається, що ти вже все розклав по полицях, одні й ті самі запитання іноді не дають спокою.

Трек Чому – саме про такі моменти, коли здається, що ти зі всім розібрався, але насправді це не так. Коли ти ніби живеш на автопілоті, а дрібниці чіпляють сильніше, ніж треба.



– У кожного бувають моменти, коли ніби все добре, але всередині все одно звучить питання “чому?”. Це не драма, це просто історія життя. Ми всі ставимо собі запитання, на які немає правильних відповідей. Я не шукав філософії. Це пісня про ночі, коли не можеш заснути. А в голові те, про що навіть не хотів думати. Або хотів, але не дозволяв собі визнати, – прокоментував Дантес.

