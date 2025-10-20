Телеведуча шоу Хто зверху? на Новому каналі Леся Нікітюк уперше показала свого сина зблизька. На фото можна побачити профіль малюка, який зʼявився на світ на початку цього літа.

Леся Нікітюк показала сина

З нагоди власних народин зірка опублікувала в Instagram серію ніжних світлин з немовлям. Перша з них зроблена в момент годування – на ній Нікітюк позує удома, тримаючи немовля на руках. Дитина притулена до грудей, але у кадрі добре видно маленький носик, вушко та ручку.

Також у підбірці є милий знімок, де улюбленець Лесі – білий терʼєр Рафік – охороняє сон малого. На іншому фото, зробленому на відпочинку, син у панамці дивиться на маму. Ще є знімок маленької ніжки на морі та фото з батьком. На цій світлині хлопчик вдягнений у кумедний комбінезон у вигляді Стіча.

– Сьогодні мій день народження, але насправді – мій день народження триває кожного дня протягом цілого року. Тому сьогодні, я просто хочу подякувати долі, яка подарувала нам – тебе, – звернулася до сина Нікітюк.

Привітання для Лесі Нікітюк

Публікація викликала хвилю привітань у коментарях. Підписників, серед яких чимало зірок, зворушила щирість та материнське щастя іменинниці.

Леся, яке щастя бачити тебе такою щасливою! Нехай цей стан триває вічність! Люблю! З днем народження, космічна жінка, – написала ведуча Маша Єфросиніна.

Це насправді найбільша радість! З днем тебе, красотка, і нехай твій мужчинка робить маму щасливою завжди, – додала співачка MamaRika.

Вітаю, ти крута мамуся. Просто насолоджуйся, – підтримав Лесю колега, ведучий Олександр Педан.

Будь завжди щаслива! Захоплююся твоєю силою вже стільки років, а ти все молодшаєш ніби, – зазначила співачка Jerry Heil.

Найщасливіші миті… Як зворушливо! Лесюню, мила, прекрасна! Вітаю з твоїм днем! – прокоментувала акторка Ольга Сумська.

До привітань долучилася й акторка Дарʼя Петрожицька, яка раніше публічно критикувала участь блогерів і медійних персон у кіно. Артистка тоді похвалила гру ведучої у Песиках, однак додала, що, на її думку, саме актори мають виконувати головні ролі.

Раніше Леся Нікітюк розповідала, як поєднує карʼєру і материнство. Після народження первістка телеведуча досить швидко повернулася до зйомок. Леся не приховує, що зробити це вдалося завдяки підтримці рідних.

