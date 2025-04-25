На згадку про Україну: Шон Пенн набив тату у вигляді тризуба

Американський актор і режисер Шон Пенн набив татуювання у вигляді українського тризуба. Національний символ він вирішив зобразити на зап’ясті правої руки.

Шон Пенн зробив тату із тризубом

Про це повідомив у Facebook радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

Він опублікував фото із Шоном Пенном, а також показав татуювання у вигляді тризуба, яке актор набив на згадку про черговий візит до України.

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– Приїздити в Україну у 2022-му було модно, і стояла черга з охочих. А у 2025-му приїздять тільки справжні друзі, які відчувають зв’язок з українською землею і нашими людьми. Тепер на згадку в тебе – татуювання тризуба, яке ти привіз із фронту, – написав Лещенко.

Нещодавно Шон Пенн завітав до бійців 3 полку Сил спеціальних операцій ЗСУ. Актор записав відеозвернення, в якому висловив упевненість, що наша держава переможе у війні проти російської агресії.

Також під час візиту до України Шон Пенн зустрівся з мамою загиблого військового пілота Андрія Пільщикова з позивним Джус.

Фото: Depositphotos, Сергій Лещенко

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