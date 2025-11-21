Зірка Песиків Артур Логай поділився, як змінилося його повсякденне життя після травми, внаслідок якої він втратив палець на правій руці.

У розмові з підписниками актор розповів, яких труднощів зазнає зараз і як адаптувався до нових умов.

Логай про життя після втрати пальця

Відповідаючи на питання шанувальників у сториз, Артур Логай зазначив, що майже звик до відсутності частини пальця, хоча дрібні незручності трапляються й досі.

– Є певні складнощі, але вони мінімальні: інколи вдарюсь цим огризком, коли щось швидко треба взяти, чіпляюсь за кишеню, це боляче, бо палець все ще чутливий на місці шва, – зізнався Логай.

Артур зауважив, що останнім часом травмоване місце стало “нити”, хоча з вересня не турбувало. Також в нього були фантомні відчуття. Попри дискомфорт, актор з гумором ставиться до незручностей.

– Можу щось випустити з рук, але тепер є залізне і правдиве виправдання – руки діряві, – жартує Логай.

Актор додав, що його сини швидко прийняли нову реальність і не соромляться батькової травми. Ба більше, просять показати руку друзям.

Нагадаємо, Артур Логай травмувався на скеледромі в одному з київських ТРЦ, коли випадково зачепився обручкою під час старту на трасі. Палець відірвало, і пришити його не вдалося.

Фото: Артур Логай

