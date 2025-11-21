Можна сказати, що звик: Артур Логай розповів, як живе після втрати пальця
Зірка Песиків Артур Логай поділився, як змінилося його повсякденне життя після травми, внаслідок якої він втратив палець на правій руці.
У розмові з підписниками актор розповів, яких труднощів зазнає зараз і як адаптувався до нових умов.
Логай про життя після втрати пальця
Відповідаючи на питання шанувальників у сториз, Артур Логай зазначив, що майже звик до відсутності частини пальця, хоча дрібні незручності трапляються й досі.
– Є певні складнощі, але вони мінімальні: інколи вдарюсь цим огризком, коли щось швидко треба взяти, чіпляюсь за кишеню, це боляче, бо палець все ще чутливий на місці шва, – зізнався Логай.
Артур зауважив, що останнім часом травмоване місце стало “нити”, хоча з вересня не турбувало. Також в нього були фантомні відчуття. Попри дискомфорт, актор з гумором ставиться до незручностей.
– Можу щось випустити з рук, але тепер є залізне і правдиве виправдання – руки діряві, – жартує Логай.
Актор додав, що його сини швидко прийняли нову реальність і не соромляться батькової травми. Ба більше, просять показати руку друзям.
Нагадаємо, Артур Логай травмувався на скеледромі в одному з київських ТРЦ, коли випадково зачепився обручкою під час старту на трасі. Палець відірвало, і пришити його не вдалося.
Фото: Артур Логай