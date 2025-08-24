Українському актору Артуру Логаю відірвало палець на скеледромі

Український актор театру і кіно Артур Логай, відомий за серіалами Коп із минулого, Великі Вуйки і фільмом Песики, дістав серйозну травму на скеледромі в одному з торгово-розважальних центрів Києва.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Артуру Логаю відірвало палець: що відомо

Як з’ясувалося, Артуру Логаю відірвало палець на правій руці.

– Мені відірвало палець. Це не жарт. Це сталося три тижні тому, – написав актор.

За його словами, він приїхав на скеледром до дружини та малюка за пів години до закриття ТРЦ, щоб провести час разом.

На певному етапі, коли потрібно було натиснути спеціальну кнопку, щоб запустити таймер, Артур за щось зачепився обручкою.

– Там є така кнопка, яку ти натискаєш, коли стартуєш, і починається відлік часу, наприкінці натискаєш на стоп. Я зачепився і побачив, як мій палець відривається, – розповів подробиці Артур.

Актор сильно злякався, оскільки через тиждень у нього було заплановане знімання. Однак, на жаль, палець не вдалося пришити.

Логай зізнався, що завжди знімав обручку, але цього разу забув.

– Тому завжди під час будь-яких активностей знімайте всі прикраси, – попередив потерпілий актор.

Джерело: Артур Логай

Фото: Артур Логай

