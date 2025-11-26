Близька подруга музиканта та співзасновника гурту Dzidzio Лесика Турка розповіла про його стан в останні дні життя.

Журналістка Марія Панчишин не назвала офіційну причину смерті музиканта, однак зазначила, коли погіршилося його самопочуття.

Стан Лесика Турка перед смертю

На особистій сторінці у Facebook Панчишин опублікувала відео, на якому Лесик грає на піаніно, та розповіла, що музикант потрапив в лікарню у Новояворівську ввечері у середу, 19 листопада.

Тоді у Лесика різко піднявся тиск і він скаржився на гострий біль у животі.

– Полегшення не було — він постійно казав, що живіт болить нестерпно, а знеболювальні не працюють. Йому боліло настільки, що він постійно крутився на ліжку і не міг нормально говорити. Ми наполягали на переведенні в більшу лікарню, але нам відповіли, що показів для цього немає, – поділилася подруга музиканта.

Панчишин додала, що стан Лесика погіршувався з кожною годиною. У ніч на суботу, 22 листопада, він пішов з життя.

Нагадаємо, що Лесик Турко помер у віці 58 років. У неділю, 23 листопада, на Львівщині попрощалися із музикантом. Про те, що Лесик має проблеми зі здоров’ям, стало відомо у грудні минулого року, коли у нього зупинилося серце просто на сцені під час концерту. Згодом дружина музиканта заявила, що чоловіка хотіли отруїти, в його організмі виявили підвищений рівень токсичних речовин. Влітку цього року близькі Лесика повідомляли, що він перебуває в поганому стані та майже не встає з ліжка. У музиканта розвинувся стеноз аортального клапана, і йому була необхідна термінова операція на серці. Читайте також Тепер ти поряд із Кузьмою: син Лесика щемливо звернувся до батька після похорону Фото: Марія Панчишин

