Не міг нормального говорити: що відомо про стан Лесика перед смертю
- Журналістка Марія Панчишин розповіла, що Лесик потрапив у лікарню ввечері 19 листопада.
- Тоді у музиканта різко піднявся тиск і він скаржився на гострий біль у животі.
- Лесик пішов з життя у ніч на 22 листопада.
Близька подруга музиканта та співзасновника гурту Dzidzio Лесика Турка розповіла про його стан в останні дні життя.
Журналістка Марія Панчишин не назвала офіційну причину смерті музиканта, однак зазначила, коли погіршилося його самопочуття.
Стан Лесика Турка перед смертю
На особистій сторінці у Facebook Панчишин опублікувала відео, на якому Лесик грає на піаніно, та розповіла, що музикант потрапив в лікарню у Новояворівську ввечері у середу, 19 листопада.
Тоді у Лесика різко піднявся тиск і він скаржився на гострий біль у животі.
– Полегшення не було — він постійно казав, що живіт болить нестерпно, а знеболювальні не працюють. Йому боліло настільки, що він постійно крутився на ліжку і не міг нормально говорити. Ми наполягали на переведенні в більшу лікарню, але нам відповіли, що показів для цього немає, – поділилася подруга музиканта.
Панчишин додала, що стан Лесика погіршувався з кожною годиною. У ніч на суботу, 22 листопада, він пішов з життя.
Нагадаємо, що Лесик Турко помер у віці 58 років. У неділю, 23 листопада, на Львівщині попрощалися із музикантом.
Про те, що Лесик має проблеми зі здоров’ям, стало відомо у грудні минулого року, коли у нього зупинилося серце просто на сцені під час концерту. Згодом дружина музиканта заявила, що чоловіка хотіли отруїти, в його організмі виявили підвищений рівень токсичних речовин.
Влітку цього року близькі Лесика повідомляли, що він перебуває в поганому стані та майже не встає з ліжка. У музиканта розвинувся стеноз аортального клапана, і йому була необхідна термінова операція на серці.
Фото: Марія Панчишин