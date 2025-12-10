Британська письменниця Мадлен Софі Вікгем, відома читачам під псевдонімом Софі Кінселла, пішла з життя у віці 55 років.

Авторка понад 30 книжок і “королева романтичної комедії” залишила величезну літературну спадщину, що вплинула на жанр чік-літ і зробила її ім’я впізнаваним у всьому світі.

Померла Софі Кінселла – що відомо

У квітні 2024 року письменниця повідомила, що наприкінці 2022-го їй діагностували гліобластому – агресивний рак мозку.

Після операції Софі проходила курс радіо- та хімієтерапії, продовжуючи спілкуватися з читачами та ділитися новинами про свій стан.

Софі Кінселла померла після півторарічної боротьби з хворобою. Її підтримували рідні, друзі та численні шанувальники.

Письменниця народилася 12 грудня 1969 року в Лондоні. Вона здобула освіту в Оксфорді, працювала фінансовою журналісткою та мала ранній літературний успіх. У неї залишилися чоловік Генрі Вікгем та п’ятеро дітей.

Творчість і світовий успіх серії Шопоголік

Авторка дебютувала у 1995 році з романом Тенісна вечірка під своїм справжнім імʼям. До 2001-го письменниця видала сім книжок, серед яких Коктейль для трьох, Наречена, Іспанські канікули та Серцеїдки. Ці твори були серйознішими й “темнішими”, як сама Вікгем згодом описувала свій ранній стиль.

Світову славу їй принесло ім’я Софі Кінселла. Перший роман під цим псевдонімом – Таємний світ шопоголік (Сповідь шопоголіка) – вийшов у 2000 році.

Він став початком однойменної серії про Беккі Блумвуд, фінансову журналістку з пристрастю до шопінгу. Серія нараховує десять книжок і розійшлася по світу мільйонними тиражами.

У 2009 році перші два романи екранізували. Стрічку з Айлою Фішер та Г’ю Денсі у головних ролях зняв режисер Пі Джей Гоган.

Починаючи з 2003 року, Кінселла також видавала окремі романи, серед яких Ти вмієш берегти таємницю, Богиня на кухні, Пам’ятаєш мене?. Її останній роман – The Burnout (2023), натхненний особистим досвідом виснаження, – отримав теплий відгук читачів і став особливо важливим для письменниці в період лікування.

Окрім дорослої прози, Кінселла створила дитячу серію Мама-фея і я (2018–2020) та підлітковий роман Пошуки Одрі (2015).

Джерело : The Guardian

