Народна артистка України Оксана Білозір уперше розкрила причини завершення свого 33-річного шлюбу з музикантом Романом Недзельським.

Співачка в деталях розповіла про зміну у стосунках, окреме життя і той момент, що став переломним для подружжя.

Оксана Білозір про розлучення

За словами Білозір, віддалення між нею та чоловіком почалося задовго до офіційного розриву. Подружжя багато років жило окремо: вона – разом із їхнім спільним сином та своєю мамою, він – окремо, ведучи власний побут.

Зараз дивляться

Співачка пояснила, що ній лежала вся відповідальність за родину: вона забезпечувала дім, доглядала за сином та допомагала матері.

– Я відчувала обов’язок, я спільно працювала на нашу сім’ю, а він жив окремо. В нього були можливості якось по-інакшому дивитися на життя, тому що я захищала тил. Вся сім’я була зі мною, і він поступово віддалявся. Він просто жив своїм життям комфортним, а я тут – ніби та сама сім’я, тільки вже без нього. І мені було важко, – поділилася артистка.

Крапкою у шлюбі, за словами Оксани Білозір, став момент, коли вона звернулася до чоловіка по допомогу, а він відповів, що не може нічого зробити.

– Це було дуже банальне, просте питання. Він зобов’язаний був, це його прямі обов’язки були як чоловіка мого і голови сім’ї нашої, яка була на моїх плечах повністю. У цей момент він якось так проявився – дуже холодно. І в цю хвилину я зрозуміла, що він не любить мене. А мені важко в такі роки, які я зараз маю, жити з людиною, яка мене не любить, – пояснила зірка.

Розлучення тривало пів року. За цей час Роман не зробив кроків до примирення та не з’являвся на засідання, аж поки суд не ухвалив рішення, зазначила співачка.

Після розриву вони повністю припинили спілкування, і лише зараз, каже артистка, стала помічати, як колишній почав проявлятися у соцмережах.

Оксана Білозір про нові стосунки

Зараз знаменитість запевняє, що насолоджується тим, що належить сама собі та має глобальні цілі. До того ж Оксана Білозір не виключає появу нового чоловіка у своєму житті.

– Я відчуваю, що я не буду одна, – заявила зірка.

Білозір додала, що прагне взаємного кохання, має внутрішній ресурс для змін і вдячна за все, що пережила, у тому числі й колишньому чоловіку. Адже досі згадує про нього, як про “прекрасну людину”, що багато допомагала їй та підтримувала, зокрема на початку стосунків.

Фото: Оксана Білозір

Джерело : Гордон

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.