Телеканал ICTV2 з нагоди третьої річниці та підбиття підсумків року представив власний рейтинг найбільш впливових акторок.

Вони знялися у знакових проєктах каналу, їхні імена знайомі усім, вони задають тренди як у професії, так і в житті.

Ольга Гришина: прима, що сяє у театрі та на ТБ

Вже декілька років Ольга грає судмедекспертку Яну Гончар у високорейтинговому судово-медичному детективі Розтин покаже.

Фанати вже з нетерпінням чекають на пʼятий сезон улюбленого серіалу.

В театрі імені Лесі Українки Ольга Гришина має низку знакових ролей. За роботу у виставі Для домашнього вогнища акторку відзначили нагородою Київська пектораль. Цьогоріч зірка зіграла Стеллу у прем’єрній виставі Трамвай Жадання.

Ольга рідко дає інтерв’ю, майже нічого не розповідає про особисте життя. Її чоловік Кирило Кашліков – головний режисер театру імені Лесі Українки.

Подружжя виховує доньку. Акторка вже казала, що на початку повномасштабного вторгнення жила з родиною в театрі, аби триматися разом.

Даша Трегубова: теледіва зі світських хронік

Цього року саме Даша стала ведучою престижної церемонії Золота дзиґа, а потім – Одеського міжнародного кінофестивалю.

У 2025-му знаменитість дебютувала як режисерка серіалу, а її проєкт Даша читає закохує людей в українську мову і культуру.

У хіті ICTV2, серіалі Коп з минулого, Трегубова зіграла головну жіночу роль – психологині Тетяни Малиновської. Це найтриваліший з проєктів акторки.

Даша виховує доньку Поліну, яка у 14 років вже має чималу фільмографію включно з драмою Щедрик. Трегубова не афішує особисте життя, чим завжди інтригує світські медіа.

Анастасія Карпенко: українська акторка, відома у світі

Глядачі полюбили Анастасію Карпенко після головної ролі в серіалі Лікар Ковальчук, а світова популярність прийшла до неї після стрічки Як там Катя?, за яку акторка отримала низку міжнародних нагород та відзнак.

Цьогоріч на каналі ICTV2 вийшло одразу два яскраві проєкти з її участю. Це комедійний серіал Майор Сковорода, де вона зіграла колишню головного героя, та процедурал Служба 112, у якому акторка постала у ролі поліцейської Ольги Шевченко.

Настя – дружина військового. Її чоловік, оператор Максим Ніколаєнко, захищає країну від початку повномасштабного вторгнення.

Акторка зізналася, що найважчим періодом були 17 днів, коли чоловік не виходив на зв’язок. Зараз вона цінує кожну спільну мить: розповідає коаному про все, що відбувається з нею та маленькою донькою Марусею.

Віра Кобзар: жінка, що ламає стереотипи

Віра зруйнувала стереотип, що акторок після 40 не знімають. Навпаки, саме зараз їй надходять запрошення зіграти яскравих героїнь.

У 2024 році Кобзар зіграла у хітовому серіалі АТП Перевізники – сильну й ефектну господарку автопідприємства Галину. У другому сезоні її героїня закохається, і навколо неї крутитимуться чоловіки.

Цього року Віра перетворилася на жінку-вамп – впливову та небезпечну. Такою глядачі побачать її у новому детективному каналу Справа НБР, прем’єра якого запланована на 2026 рік.

Декілька років акторка розійшлася з чоловіком, актором Олександром Кобзарем. У шлюбі з ним зірка народила доньку Варвару та сина Прохора. Зараз, за інсайдерською інформацією, Віра не самотня.

Ольга Атанасова: серйозна конкурентка

Акторка театру і кіно Ольга Атанасова завжди привертає увагу своєю яскравою появою на екрані.

У 2025 році Атанасова зіграла одразу у двох гучних проєктах ICTV2. У двох сезонах детектива Розтин покаже волонтерка і бариста Даша, у виконанні Ольги, складала конкуренцію головній героїні Яні.

У другому сезоні АТП Перевізники зірка зіграє несподівану роль водійки фури, яка конкуруватиме з персонажами Довженка та Гладкого. Крім того, Ольга бере участь у концертах Дизель Шоу як акторка.

Атанасова розлучена, виховує доньку-тинейджерку Адель, яка також разом з мамою вже виходить на театральну сцену.

Катерина Варченко: багатозадачна та затребувана

В активі Катерини солідна фільмографія (Перші дні, Колір пристрасті, Прикордонники, Хазяйка) та проєкти в театрі. Роботу вона встигає поєднувати з роллю мами.

Глядачі каналу побачили акторку Варченко у новому процедуралі Служба 112, де вона зіграла парамедикиню Настю Шимківську.

У детективі ДВРЗ проти шпигуна Катерина знімається в ролі таємної агентки спецслужб. За сюжетом вона співпрацює з культовим дільничним Сергієм Бондарем. До чого це призведе – дізнаємося зовсім скоро.

Чоловік Катерини Варченко, актор Анатоль Фон-Філандра, зараз захищає нашу країну від окупантів. На акторці зараз лежить виховання двох синів – девʼятирічного Крістіана Доріана та чотирирічного Еміля.

