Комік та актор Кирило Ганін офіційно підтвердив, що долучився до лав Збройних сил України. Він показався у військовій формі та відповів на коментарі хейтерів.

Кирило Ганін поповнив лави ЗСУ

На особистій сторінці в Instagram комік опублікував відео, в якому постав у військовій формі. Ганін відповів хейтерам, які писали, що його мобілізація – це фейк і він нібито має бронювання.

– Так, я бачив ці коментарі. У кожного свої здібності: одні працюють, а інші хейтять. І, що цікаво, другі завжди вважають себе більш зайнятими, – сказав Кирило.

Ганін наголосив, що дійсно мобілізувався до війська, і це його особисте рішення.

– Я ухвалив рішення вступити до лав Збройних Сил України. Не для хайпу, не для ролику, не тому що це треба комусь. Це моє особисте рішення. Моє “треба”. Я вас всіх почув, а тепер йду робити те, на що наважився, – заявив комік.

Ганін не розкрив, в якій бригаді служить і які обов’язки виконує. Однак комік пообіцяв поділитися подробицями у новорічному стрімі.

У коментарях користувачі мережі дякують Кирилу за службу та висловлюють свою повагу і підтримку.

На початку грудня про мобілізацію Кирила Ганіна повідомило видання Коментарі. Згідно з інформацією, актора доставили до Святошинського ТЦК, де він пройшов усі необхідні перевірки та ВЛК. Чоловіка нібито зарахували до однієї з бойових бригад ЗСУ.

Фото: Кирило Ганін

