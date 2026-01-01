Роберт Де Ніро привітав українців з Новим роком 2026: що сказав актор
- Голлівудський актор звернувся до українців з нагоди Нового року 2026.
- Він записав відеопривітання, яке опублікувала організація Ukraine WOW.
- Де Ніро побажав українцям безпеки, свободи та миру.
З нагоди Нового 2026 року голлівудський актор Роберт Де Ніро звернувся до українського народу. Він привітав громадян нашої держави зі святом та побажав найважливішого – якнайшвидшого настання миру.
Як Роберт Де Ніро привітав українців
Відео з новорічним привітанням актора з’явилося на Instagram-сторінці Ukraine WOW.
– Вітаю! Це Роберт Де Ніро. У цей святковий сезон ми з моєю родиною бажаємо вам добробуту, радості, безпеки, свободи та миру. З любов’ю, – сказав зірка фільму Хрещений батько.
Наприкінці ролику Роберт Де Ніро заговорив українською. Він впевнено промомив: Слава Україні!
У коментарях користувачі мережі подякували Роберту Де Ніро за привітання та за постійну підтримку нашої держави.
Зазначимо, що актор продемонстрував підтримку України ще в перші дні великої війни. Роберт Де Ніро неодноразово наголошував, що українці нині захищають демократію і свободу всього світу.
До привітань з Новим 2026 роком долучилися й зірки українського шоубізнесу. Вони звернулися до шанувальників із побажаннями миру, кохання, сімейного тепла і віри у краще майбутнє.