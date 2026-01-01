З нагоди Нового 2026 року голлівудський актор Роберт Де Ніро звернувся до українського народу. Він привітав громадян нашої держави зі святом та побажав найважливішого – якнайшвидшого настання миру.

Як Роберт Де Ніро привітав українців

Відео з новорічним привітанням актора з’явилося на Instagram-сторінці Ukraine WOW.

– Вітаю! Це Роберт Де Ніро. У цей святковий сезон ми з моєю родиною бажаємо вам добробуту, радості, безпеки, свободи та миру. З любов’ю, – сказав зірка фільму Хрещений батько.

Наприкінці ролику Роберт Де Ніро заговорив українською. Він впевнено промомив: Слава Україні!

У коментарях користувачі мережі подякували Роберту Де Ніро за привітання та за постійну підтримку нашої держави.

Зазначимо, що актор продемонстрував підтримку України ще в перші дні великої війни. Роберт Де Ніро неодноразово наголошував, що українці нині захищають демократію і свободу всього світу.

До привітань з Новим 2026 роком долучилися й зірки українського шоубізнесу. Вони звернулися до шанувальників із побажаннями миру, кохання, сімейного тепла і віри у краще майбутнє.