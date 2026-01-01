З настанням Нового 2026 року українці отримали теплі слова привітань не лише рідних і друзів, а й від зірок шоубізнесу.

Артисти, актори та ведучі у своїх соцмережах звернулися до шанувальників, побажавши їм миру, кохання, сімейного тепла і віри у краще майбутнє. Також вони подякували військовослужбовцям за можливість жити, працювати і творити.

Новий рік 2026 – привітання зірок

Співачка Джамала поділилася серією фото з трьома синами й привітала українців рядками зі своїх пісень. Також вона побажала, щоб Новий 2026 рік приніс Україні довгоочікувану перемогу.

– У новому році хочу побажати: не стримувати подих своїх мрій, бути вдячними, знайти свій шлях додому, мати крила, які надихають, вірити в себе і впевнено гуляти в костюмі лисиці, крокуючи у власне майбутнє, щоб ніяка темрява вас не заманила. Хай буде так, як хочете ви, і хай завжди буже видно зорю в кінці тунелю. І навіть якщо ви заплуталися, ви залишили всі свої жалі позаду . Я вас люблю— не потайки, а відкрито, у своїй творчості й разом зі всією своєю родиною, – написала артистка.

Співачка Наталія Могилевська записала відеозвернення, в якому побажала, щоб різдвяно-новорічні свята принесли в кожну українську родину тепло, любов та надію.

Учасники гурту Антитіла висловили сподівання, що 2026 рік наблизить українців до справжнього сталого миру, і у нашому житті буде менше тривог та більше хвилин щастя з рідними і близькими.

– Нехай у наступному році буде більше ясних рішень, влучних кроків і моментів, коли ти точно знаєш: робиш правильно. Більше сміливості бути собою. Менше зайвого. Більше дії. З Новим роком, – йдеться у повідомленні гурту.

Ведучий Григорій Решетнік разом з дружиною Христиною побажав, що 2026 рік приніс Україні мир, любов та дитячий сміх.

Акторка Ксенія Мішина закликала українців у 2026 році робити все заради власного щастя, а не покладати це на інших людей.

– Нехай цей рік стане роком світла всередині і навколо, – додала вона.

Без привітань не залишилися й шанувальники Софії Ротару. Артистка традиційно вийшла на зв’язок у сториз в Instagram, опублікувавши яскраву листівку зі своїм фото і надписом: З Новим роком 2026!

Напередодні до привітань з Новим роком 2026 долучилися зірки телеканалу СТБ. Ведучі улюблених проєктів поділилися теплими словами та щирими побажаннями для глядачів.