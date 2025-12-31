Нехай 2026-й стане переможним: зірки СТБ привітали українців з Новим роком
Напередодні Нового року 2026 зірки телеканалу СТБ поділилися теплими словами та щирими побажаннями для глядачів.
Ведучі улюблених проєктів привітали українців зі святом, побажавши миру, надії, кохання, нових звершень та віри у краще майбутнє. Також вони подякували військовослужбовцям, завдяки яким тисячі громадян мають можливість відзначати Новий рік 2026 разом із близькими.
Привітання зірок СТБ з Новим роком 2026
- Яна Брензей
– Любі люди, вітаю вас із Новим роком! Бажаю, щоб у 2026 році у нас було якомога більше хороших новин, щоб ваші найрідніші були поруч, а ті, кого любите, завжди були на зв’язку. Щоб усі повідомлення були прочитані. Бажаю, щоб ці свята були світлими, теплими. Аби вони – були! – сказала ведуча програми Вікна-новини і телемарафону Єдині новини.
- Тетяна Висоцька
– Рік, що майже минув, можна сміливо назвати “жити попри все і всупереч”. Саме це і є, мабуть, стійкістю, яку ми плекаємо в собі. Нехай наступний рік менше випробовує нашу стійкість, Світла, добра і звершень нам, надійного плеча поруч і перемог! – наголосила ведуча програм Вікна-новини, ДНК. Свої і телемарафону Єдині новини.
- Орест Дрималовський
Ведучий програми Вікна-новини, військовослужбовець та речник Міноборони зазначив, що цей рік навчив українців найважливішого — берегти своє світло, берегти людей поруч і триматися навіть тоді, коли опускаються руки.
– Цього року ворог намагався всіма способами відібрати наше світло — як у наших домівках, так і в наших серцях. Робив усе, щоб ми потонули у темряві. Але ми вкотре і вкотре доводимо: наше світло не знищити дронами і ракетами. Воно глибоко всередині — у нашій людяності, гідності, у нашій правді, яка очевидна навіть нашим недругам, – наголосив Орест.
Напередодні Нового року 2026 Дрималовський побажав українцям світла надії і непохитної віри.
– Віри у себе, у наших захисників і захисниць, у нашу перемогу над злом, яка часом здається такою далекою, але неодмінно станеться. Я певен у цьому. Все інше ми точно збудуємо разом, – додав військовослужбовець.
- Надія Матвєєва
– Прекрасні українці, нехай новий 2026 рік стане для вас і для всієї країни переможним та щасливим. Нехай це буде рік розвитку, миру та злагоди, а всі ваші сподівання, що “все буде добре”, обов’язково здійсняться! – сказала ведуча програм Позивний Надія та Неймовірна правда про зірок.
- Григорій Решетнік
– Дорогі українці, від щирого серця вітаю вас із Новим роком! Нехай 2026 рік принесе мир для всієї України, злагоду, дитячі усмішки та шалене кохання. Не будьте холостяками та холостячками у новому році — любіть і будьте щасливими! – сказав ведучий проєкту Холостяк.
- Даніель Салем
– Новий рік – це не про гучні слова. Це про вибір жити далі і робити своє. І про здатність здійснити те, заради чого ти тут, – зауважив ведучий проєкту Зважені та щасливі.
- Марина Боржемська
– Друзі, дякую вам за цей рік і за вашу сміливість змінюватися. За кожен крок, навіть коли було непросто. Нехай у новому році буде більше балансу, любові до себе й віри у власні сили. Пам’ятайте: ви вже на правильному шляху. З Новим роком! Будьте зваженими та по-справжньому щасливими, – побажала тренерка проєкту Зважені та щасливі.
- Олексій Новіков
– Бажаю, щоб 2026 рік став для вас роком нових можливостей, великих звершень, особистих перемог та надійних друзів! – додав тренер проєкту Зважені та щасливі.
- Олександр Терен
– Нехай мир і злагода супроводжують вас у новому році. Йдіть уперед! – закликав ветеран російсько-української війни та громадський діяч.
- Ектор Хіменес-Браво
На думку судді МастерШеф та ведучого проєкту Прокинься з Ектором, 2025 рік вкотре нагадав українцям, що найбільша цінність — не подарунки під ялинкою, а люди, які поруч із нами.
Він подякував захисникам і захисницям, завдяки яким українці можуть просто обійняти рідних та мріяти про майбутнє на своїй землі.
– Нехай Новий рік принесе у кожну домівку спокій і той самий мир, якого ми всі так сильно чекаємо. Бажаю, щоб кожна родина нарешті знову зібралася за одним столом, а всі, хто зараз далеко, повернулися додому. З Новим роком. Нехай він стане для нас роком світлої надії та нашої великої перемоги, – сказав Ектор Хіменес-Браво.
- Володимир Ярославський
– Вітаю з Новим роком. Щастя нам усім і скорішого мирного неба. Люблю вас! – додав суддя МастерШеф та ведучий проєкту Смак дитинства.
- Ольга Мартиновська
– Друзі, вітаю вас із прийдешніми святами! Нехай в домівках ваших буде завжди світло, тепло, радісно і смачно! Рік був важким для всіх, але ми разом підтримували один одного, готували й надихались сміливими та відважними. Дякую кожному за вашу підтримку і любов, обіймаю і бажаю миру в нашу країну! – додала суддя МастерШеф і ведуча проєкту Смак дитинства.
Фото: Орест Дрималовський, Яна Брензей, Ектор Хіменес-Браво