Напередодні Нового року 2026 зірки телеканалу СТБ поділилися теплими словами та щирими побажаннями для глядачів.

Ведучі улюблених проєктів привітали українців зі святом, побажавши миру, надії, кохання, нових звершень та віри у краще майбутнє. Також вони подякували військовослужбовцям, завдяки яким тисячі громадян мають можливість відзначати Новий рік 2026 разом із близькими.

Привітання зірок СТБ з Новим роком 2026

Яна Брензей

– Любі люди, вітаю вас із Новим роком! Бажаю, щоб у 2026 році у нас було якомога більше хороших новин, щоб ваші найрідніші були поруч, а ті, кого любите, завжди були на зв’язку. Щоб усі повідомлення були прочитані. Бажаю, щоб ці свята були світлими, теплими. Аби вони – були! – сказала ведуча програми Вікна-новини і телемарафону Єдині новини.

Тетяна Висоцька

– Рік, що майже минув, можна сміливо назвати “жити попри все і всупереч”. Саме це і є, мабуть, стійкістю, яку ми плекаємо в собі. Нехай наступний рік менше випробовує нашу стійкість, Світла, добра і звершень нам, надійного плеча поруч і перемог! – наголосила ведуча програм Вікна-новини, ДНК. Свої і телемарафону Єдині новини.

Орест Дрималовський

Ведучий програми Вікна-новини, військовослужбовець та речник Міноборони зазначив, що цей рік навчив українців найважливішого — берегти своє світло, берегти людей поруч і триматися навіть тоді, коли опускаються руки.

– Цього року ворог намагався всіма способами відібрати наше світло — як у наших домівках, так і в наших серцях. Робив усе, щоб ми потонули у темряві. Але ми вкотре і вкотре доводимо: наше світло не знищити дронами і ракетами. Воно глибоко всередині — у нашій людяності, гідності, у нашій правді, яка очевидна навіть нашим недругам, – наголосив Орест.

Напередодні Нового року 2026 Дрималовський побажав українцям світла надії і непохитної віри.

– Віри у себе, у наших захисників і захисниць, у нашу перемогу над злом, яка часом здається такою далекою, але неодмінно станеться. Я певен у цьому. Все інше ми точно збудуємо разом, – додав військовослужбовець.

Надія Матвєєва

– Прекрасні українці, нехай новий 2026 рік стане для вас і для всієї країни переможним та щасливим. Нехай це буде рік розвитку, миру та злагоди, а всі ваші сподівання, що “все буде добре”, обов’язково здійсняться! – сказала ведуча програм Позивний Надія та Неймовірна правда про зірок.

Григорій Решетнік

– Дорогі українці, від щирого серця вітаю вас із Новим роком! Нехай 2026 рік принесе мир для всієї України, злагоду, дитячі усмішки та шалене кохання. Не будьте холостяками та холостячками у новому році — любіть і будьте щасливими! – сказав ведучий проєкту Холостяк.

Даніель Салем

– Новий рік – це не про гучні слова. Це про вибір жити далі і робити своє. І про здатність здійснити те, заради чого ти тут, – зауважив ведучий проєкту Зважені та щасливі.

Марина Боржемська

– Друзі, дякую вам за цей рік і за вашу сміливість змінюватися. За кожен крок, навіть коли було непросто. Нехай у новому році буде більше балансу, любові до себе й віри у власні сили. Пам’ятайте: ви вже на правильному шляху. З Новим роком! Будьте зваженими та по-справжньому щасливими, – побажала тренерка проєкту Зважені та щасливі.

Олексій Новіков

– Бажаю, щоб 2026 рік став для вас роком нових можливостей, великих звершень, особистих перемог та надійних друзів! – додав тренер проєкту Зважені та щасливі.

Олександр Терен

– Нехай мир і злагода супроводжують вас у новому році. Йдіть уперед! – закликав ветеран російсько-української війни та громадський діяч.

Ектор Хіменес-Браво

На думку судді МастерШеф та ведучого проєкту Прокинься з Ектором, 2025 рік вкотре нагадав українцям, що найбільша цінність — не подарунки під ялинкою, а люди, які поруч із нами.

Він подякував захисникам і захисницям, завдяки яким українці можуть просто обійняти рідних та мріяти про майбутнє на своїй землі.

– Нехай Новий рік принесе у кожну домівку спокій і той самий мир, якого ми всі так сильно чекаємо. Бажаю, щоб кожна родина нарешті знову зібралася за одним столом, а всі, хто зараз далеко, повернулися додому. З Новим роком. Нехай він стане для нас роком світлої надії та нашої великої перемоги, – сказав Ектор Хіменес-Браво.

Володимир Ярославський

– Вітаю з Новим роком. Щастя нам усім і скорішого мирного неба. Люблю вас! – додав суддя МастерШеф та ведучий проєкту Смак дитинства.

Ольга Мартиновська

– Друзі, вітаю вас із прийдешніми святами! Нехай в домівках ваших буде завжди світло, тепло, радісно і смачно! Рік був важким для всіх, але ми разом підтримували один одного, готували й надихались сміливими та відважними. Дякую кожному за вашу підтримку і любов, обіймаю і бажаю миру в нашу країну! – додала суддя МастерШеф і ведуча проєкту Смак дитинства.

Фото: Орест Дрималовський, Яна Брензей, Ектор Хіменес-Браво