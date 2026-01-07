Телеведучий Григорій Решетник підтвердив, що у 2025 році захистив дисертацію по романтичному реаліті Холостяк та здобув науковий ступінь доктора філософії у КНУКіМ.

Решетник про дисертацію по Холостяку

У соцмережі Threads телеведучий розповів про свій шлях від навчання в університеті до здобуття наукового ступеня.

– Зізнатись, до кінця не розумію іронії щодо моєї дисертації, щоправда, ви маєте на те абсолютне право. До того ж я вдячний вам, що нарешті в Threads ми піднімаємо тему науки, бо вона має бути сучасною та актуальною. Так, я дійсно закінчив університет на відмінно, потім вступив до аспірантури, почав викладати, вже років вісім як… писати наукову працю і минулого року нарешті захистив дисертацію та здобув науковий ступінь доктора філософії, – розповів Григорій.

Зараз дивляться

Решетник пояснив, що тему дисертації обрав не міфічну, а близьку для нього, адже вже 15 років він є ведучим романтичного реаліті Холостяк на СТБ.

– Радий, що вдається бути не лише теоретиком, а й практиком. Студенти кажуть, що пишаються своїм викладачем і для мене це найбільша цінність. Я ж частенько повторюю: у вас часто кидатимуть каміння та намагатимуться знецінити здобутки, проте найголовніше – будьте вірними собі, не зраджуйте ідеали, принципи, дійте, ніколи не опускайте руки та щодня ставайте кращою версією самих себе, – написав він.

За словами Решетника, він мріє, щоб українська молодь прагнула до нових знань, розвитку та звершень, а старше покоління своєю чергою має щодня сприяти цьому.

Зазначимо, що темою дисертації Григорія Решетника з культурології є реаліті-шоу Холостяк як феномен аудіовізуальної культури. Робота налічує 217 сторінок та доступна для перегляду на сайті КНУКіМ, де ведучий викладає.

У дисертації він аналізує вплив телевізійного проєкту на сприйняття кохання в сучасному суспільстві. У висновку зазначено, що шоу водночас є серйозною історією про любов і самоіронічною виставою для розваги.