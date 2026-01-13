Шеф-кухар Євген Клопотенко пояснив, чому вставив обручку в хліб, коли робив пропозицію своїй коханій Катерині Воскресенській. За словами ресторатора, він вирішив об’єднати старі та сучасні традиції.

Клопотенко про заручини з коханою

На особистій сторінці у Facebook Євген зазначив, що раніше в Україні на заручини дарували хліб – як символ життя, дому, достатку і спільного шляху.

Потім з’явилися обручки і традиція з хлібом поступово відійшла на другий план. Клопотенко своєю чергою вирішив об’єднати ці два звичаї.

– Так, я зробив пропозицію, вставивши обручку в хліб. Знаю, для когось це мало дивний вигляд. Для мене – максимально логічно. Раніше в Україні на заручини не дарували обручку, а дарували хліб. Потім з’явилися обручки, бо так стало модно і прийнято, бо ж не будеш ти з собою хлібину носити і всім показувати, а обручку – легко. Традиція з хлібом відійшла на другий план. А я просто вирішив знову їх об’єднати, – пояснив шеф-кухар.

Клопотенко додав, що для українців хліб – це не просто їжа, а щось дуже сакральне. До речі, хліб для заручин шеф-кухар випік самостійно.

– Хліб в Україні пекли в різні пори року і на різні етапи життя. Хліб пекли на всі важливі свята, з хлібом зустрічали, хлібом благословляли. Тому, коли ти кладеш обручку у хліб, ти ніби кажеш: я не просто прошу бути разом, це про щось більше і важливіше. Мені здається, це могла б бути дуже сильна сучасна традиція. Щоб чоловіки робили пропозицію по-українськи. Без зайвого пафосу, а з сенсом. І хлібом, – написав він. Про те, що Євген Клопотенко освідчився коханій, стало відомо у суботу, 10 січня. Пара поєднала сватання і заручини, святкування відбулося у ресторані шеф-кухаря. – Нам дуже хотілося, щоб цей день був справжнім: і про традиції, і про нас. Тому ми поєднали сватання і заручини, а з традицій залишили ті, які найбільше нам подобались. Обдаровування рушниками, вишитою сорочкою, хлібом, танець батьків, музик і навіть перевʼязування рушником. А решту прожили по-сучасному, на свій лад, – поділився Клопотенко в Instagram.