Співачка Тіна Кароль та письменник, музикант і військовослужбовець Сергій Жадан відвідали Слов’янськ Донецької області.

Про мету поїздки артисти розповіли у своїх соцмережах, опублікувавши фото з прифронтового міста.

Тіна Кароль і Сергій Жадан у Слов’янську

Письменник повідомив, що вони з Тіною відвідали бійців 18 Слов’янської бригади НГУ, яка входить до корпусу Хартія і захищає місто від російських окупантів.

– Останніми місяцями кілька разів приїздили до слов’янців, щоразу це нові історії та нові знайомства. Бригада захищає місто, бійці та командири тримають позиції. Мали честь познайомитись із командиром бригади – Героєм України полковником Геннадієм Куцим. Цікаво було послухати думки комбрига – про ситуацію на фронті і в тилу, про зміни в психології бійців, про місто, яке бригада охороняє, – написав Жадан.

Артисти залишили для військових близько сотні книжок, які отримали від українських видавців, а також домовились поїздити підрозділами бригади з виступами.

– 18-тій бригаді – любов і повага. Корпус працює і тримає оборону, – додав письменник.

У сториз в Instagram Кароль повідомила, що вирушила до Слов’янська, щоб записати одну з історій, які увійдуть до нового сезону її YouTube-проєкту Дім Звукозапису (ДЗЗ). Це шоу, в межах якого Тіна разом із артистами відроджує забуті українські пісні.

Раніше Тіна Кароль і Сергій Жадан заінтригували шанувальників спільною піснею, яка незабаром має вийти на стримінгах. Вперше трек вони виконали на концерті гурту Жадан і Собаки у Києві.

