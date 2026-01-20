Лейбл Nova Music повідомив про передачу співачці Кажанні всіх прав і активів, пов’язаних із проєктом, після дострокового припинення співпраці.

Йдеться про бек-каталог, частку прав на пісні, торгову марку, а також YouTube-канал і відео на ньому. У компанії наголосили, що не висувають до артистки жодних фінансових претензій.

Рішення стало продовженням публічного конфлікту між сторонами, який загострився на тлі Нацвідбору на Євробачення 2026.

Що заявили у лейблі

Напередодні Nova Music офіційно оголосив про дострокове припинення співпраці з Кажанною після серії її публічних заяв у соцмережах.

У компанії підтвердили, що проєкт не вийшов на самоокупність, однак компенсацій за інвестиції від артистки вимагати не планують. У новій заяві лейбл уточнив умови завершення співпраці.

– Ми з повагою ставимося до Кажанни, її творчості та двох років співпраці. Попри неприбутковість проєкту та чинний контракт, лейбл передає артистці бек-каталог, права на пісні, торгову марку, YouTube-канал і відео на ньому без будь-яких претензій з нашого боку, – йдеться у дописі.

У компанії також заявили, що вважають подальше публічне обговорення ситуації в соціальних мережах неконструктивним і тому обрали шлях позасудового врегулювання.

Фінансові питання та звітність

У Nova Music повідомили, що фінансову звітність артистці продемонстрували під час особистої зустрічі 29 грудня 2025 року. Передачу документів в електронному форматі, за словами лейблу, обговорюють у юридичній площині, оскільки вони містять комерційну таємницю.

У компанії також заявили, що всі виплати за рекламну та концертну діяльність станом на кінець грудня були здійснені. Лейбл визнав, що в окремі періоди виникали затримки, однак наголосив, що всі кошти були виплачені, а причини затримок пояснювали артистці.

За інформацією Nova Music, упродовж співпраці компанія неодноразово здійснювала авансові виплати на запит Кажанни. Станом на тепер неврегульованим залишається лише питання виплати роялті за третій квартал 2025 року. Через затримку артистці додатково виплатили аванс.

Позиція Кажанни

Сама Кажанна у своїх дописах заявляла, що дійшла висновку про окупність вкладень лейблу, виходячи з відомих їй витрат на продакшн і сум власних виплат.

Водночас вона наголошувала, що не бачила повної фінансової звітності та не може підтвердити точний відсоток розподілу доходів.

– Я знаю точні ціни за саунд-продакшн і знаю, скільки платили мені – значить, порахувати можна. Але я не бачила цифр і не знаю, це було 30% чи, наприклад, 10%, – написала співачка.

Артистка також зазначала, що значну частину роботи над проєктом виконувала самостійно або у співпраці з друзями, а обсяг цієї роботи, за її словами, не відповідав рівню доходів. Крім того, Кажанна заявляла про затримки виплат і фінансові труднощі та наголошувала, що намагалася врегулювати ситуацію в діалозі.

За словами співачки, вона погодилася на розірвання контракту та очікує на отримання фінансових документів, після чого планує публічно повідомити про результат.

Фото: Nova Music

