Суспільне відреагувало на скандал із фіналісткою Нацвідбору 2026 Valeriya Force
- У Суспільному прокоментували можливу співпрацю Valeriya Force з росіянином.
- Мовник заявив, що фіналістка Нацвідбору 2026 не порушила правила конкурсу.
Суспільне відреагувало на скандал, який розгорівся довкола фіналістки Нацвідбору на Євробачення 2026 Valeriya Force.
Днями у мережі з’явилася інформація про можливу співпрацю співачки з російським саундпродюсером D.Woo під час повномасштабної війни, в межах якої вона випустила альбом і кілька треків.
Реакція Суспільного на скандал із Valeriya Force
У Суспільному заявили, що можлива співпраця Valeriya Force з представником РФ протягом її творчої діяльності не є порушенням правил Нацвідбору на Євробачення. І до того ж ця співпраця жодним чином не стосується підготовки пісні, яка представлена на конкурсі.
– Ми не ставимо і не можемо ставити за мету перевірку усіх агентів та контрагентів, з якими учасник співпрацював протягом усього періоду творчості, – йдеться у заяві.
Також мовник наголосив, що, згідно з правилами Нацвідбору на Євробачення, до участі в конкурсі не допускаються артисти, які вели концертну діяльність на території держави-агресора, в АР Крим та/або на іншій окупованій території України після 15 березня 2014 року та на території Республіки Білорусь після 24 лютого 2022 року.
За даними Суспільного, жоден з учасників Нацвідбору 2026 не порушив це правило.
Напередодні й сама Valeriya Force відреагувала на звинувачення у співпраці з росіянином під час війни.
Співачка заявила, що у 2023–2024 роках працювала під ім’ям Vesta у межах продюсерського проєкту, тож всі рішення ухвалював її продюсер, а вона займалася лише творчою частиною проєкту.
Фото: Суспільне, Valeriya Force