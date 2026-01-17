Суспільне відреагувало на скандал, який розгорівся довкола фіналістки Нацвідбору на Євробачення 2026 Valeriya Force.

Днями у мережі з’явилася інформація про можливу співпрацю співачки з російським саундпродюсером D.Woo під час повномасштабної війни, в межах якої вона випустила альбом і кілька треків.

Реакція Суспільного на скандал із Valeriya Force

У Суспільному заявили, що можлива співпраця Valeriya Force з представником РФ протягом її творчої діяльності не є порушенням правил Нацвідбору на Євробачення. І до того ж ця співпраця жодним чином не стосується підготовки пісні, яка представлена на конкурсі.

– Ми не ставимо і не можемо ставити за мету перевірку усіх агентів та контрагентів, з якими учасник співпрацював протягом усього періоду творчості, – йдеться у заяві.

Також мовник наголосив, що, згідно з правилами Нацвідбору на Євробачення, до участі в конкурсі не допускаються артисти, які вели концертну діяльність на території держави-агресора, в АР Крим та/або на іншій окупованій території України після 15 березня 2014 року та на території Республіки Білорусь після 24 лютого 2022 року.

За даними Суспільного, жоден з учасників Нацвідбору 2026 не порушив це правило.

Напередодні й сама Valeriya Force відреагувала на звинувачення у співпраці з росіянином під час війни.

Співачка заявила, що у 2023–2024 роках працювала під ім’ям Vesta у межах продюсерського проєкту, тож всі рішення ухвалював її продюсер, а вона займалася лише творчою частиною проєкту.

Фото: Суспільне, Valeriya Force

Джерело : Новое время

