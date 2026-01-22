Вагітна втретє Сагайдачна показала животик у жартівливому ролику
- Анна Сагайдачна показала животик у жартівливому відео.
- Відео поєднує кадри фотосесії 2024 року та запис, зроблений у 2025-му.
Акторка Анна Сагайдачна, яка на початку цього року підтвердила третю вагітність, показала животик у кумедному відео.
Зірка Кріпосної опублікувала його у своїх соцмережах, згадавши, який вигляд мала, коли чекала на доньку Міру.
Анна Сагайдачна показала животик
Ролик починається з кадрів фотосесії, зробленої у 2024 році. На них акторка при надії ніжно гладить свій живіт та загадується над питанням, який вигляд вона матиме за рік.
Наступні кадри демонструють, що змінилося не так вже й багато, адже Анна зараз чекає на третю дитину. Також у запису зʼявляється її донечка, яка народилася у грудні 2024 року. Сагайдачна бере маленьку на руки та починає танцювати.
– Міра так любить, коли я танцюю та співаю. Почекай, Мірусь, скоро ма повернеться в форму і покаже, як вона ще по пілону лазити вміє, – з гумором прокоментувала відео акторка.
Реакція мережі на відео
Користувачі замилувалися родинним роликом та вже чекають на пости із третьою дитиною.
- Скоро буде дуже весело.
- Як Міруся дивиться на тебе!
- Суперова мама! Здоров’я та щастя!
- Вітаю вас!
- Як класно! – пишуть фоловери.
Нагадаємо, що в Анни Сагайдачної є старший син Тимур від першого шлюбу з Євгеном Третяком. Молодша донька Міра зʼявилася на світ вже у нових стосунках акторки.
Особистість свого коханого Анна не розкриває, відомо лише, що він – приватний підприємець. Пара офіційно не розписана, але вже чекає на другу спільну дитину.
Фото: Анна Сагайдачна