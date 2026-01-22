Акторка Анна Сагайдачна, яка на початку цього року підтвердила третю вагітність, показала животик у кумедному відео.

Зірка Кріпосної опублікувала його у своїх соцмережах, згадавши, який вигляд мала, коли чекала на доньку Міру.

Анна Сагайдачна показала животик

Ролик починається з кадрів фотосесії, зробленої у 2024 році. На них акторка при надії ніжно гладить свій живіт та загадується над питанням, який вигляд вона матиме за рік.

Наступні кадри демонструють, що змінилося не так вже й багато, адже Анна зараз чекає на третю дитину. Також у запису зʼявляється її донечка, яка народилася у грудні 2024 року. Сагайдачна бере маленьку на руки та починає танцювати.

– Міра так любить, коли я танцюю та співаю. Почекай, Мірусь, скоро ма повернеться в форму і покаже, як вона ще по пілону лазити вміє, – з гумором прокоментувала відео акторка.

Реакція мережі на відео

Користувачі замилувалися родинним роликом та вже чекають на пости із третьою дитиною.

Скоро буде дуже весело.

Як Міруся дивиться на тебе!

Суперова мама! Здоров’я та щастя!

Вітаю вас!

Як класно! – пишуть фоловери.

Нагадаємо, що в Анни Сагайдачної є старший син Тимур від першого шлюбу з Євгеном Третяком. Молодша донька Міра зʼявилася на світ вже у нових стосунках акторки.

Особистість свого коханого Анна не розкриває, відомо лише, що він – приватний підприємець. Пара офіційно не розписана, але вже чекає на другу спільну дитину.

Фото: Анна Сагайдачна

