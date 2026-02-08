Український режисер Мстислав Чернов став лауреатом премії Гільдії режисерів Америки (DGA) за документальну стрічку 2000 метрів до Андріївки.

Про це йдеться на сайті премії.

Український режисер отримав відзнаку у категорії Видатне режисерське досягнення в документальному кіно.

Це була друга номінація Мстислава Чернова на премію DGA. У 2023 році він отримав перемогу у цій же категорії за фільм 20 днів у Маріуполі.

На своїй сторінці в Instagram Чернов подякував всім, хто захищає його дім.

– Дякую всім, хто захищає мій дім, і кожному українському режисеру, який розповідає ці історії світові, – написав він.

Стрічка Мстислава Чернова розповідає про один з епізодів контрнаступу Сил оборони України восени 2023 року.

У фільмі показані бої Третьої штурмової бригади за Андріївку, яка розташована за 10 км від Бахмута.

Світова прем’єра 2000 метрів до Андріївки відбулася у січні 2025 року на фестивалі Sundance.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року Національна рада кінокритиків США внесла фільм 2000 метрів до Андріївки українського режисера до п’ятірки найкращих документальних стрічок 2025 року. Національна рада кінокритиків США вважається однією з найвпливовіших у кіноіндустрії.

Національна рада кінокритиків США внесла фільм до п’ятірки найкращих документальних робіт року.

Також стрічка Мстислава Чернова потрапила до короткого списку Оскара 2026 у категорії Документальний повнометражний фільм.

