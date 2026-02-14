Співак Melovin розірвав стосунки зі своїм нареченим у день закоханих, 14 лютого.

Співак Melovin розійшовся із своїм нареченим. Про це він написав у соцмережах у суботу, 14 лютого.

Melovin розійшовся із нареченим

– Ми розійшлись. Прошу медіа утриматись від допитів. За для мого спокою та спокою Петра – я нічого не коментуватиму. З днем Святого Валентина усіх, – йдеться у повідомленні.

