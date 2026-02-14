Ірина Гамалій, редакторка сайту
1 хв.
Ми розійшлись: Melovin повідомив про завершення стосунків із нареченим
Співак Melovin розірвав стосунки зі своїм нареченим у день закоханих, 14 лютого.
Співак Melovin розійшовся із своїм нареченим. Про це він написав у соцмережах у суботу, 14 лютого.
Melovin розійшовся із нареченим
– Ми розійшлись. Прошу медіа утриматись від допитів. За для мого спокою та спокою Петра – я нічого не коментуватиму. З днем Святого Валентина усіх, – йдеться у повідомленні.
