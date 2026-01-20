Президент США Дональд Трамп оприлюднив нові фінансові звіти, згідно з якими з середини листопада до кінця грудня 2025 року він придбав муніципальні та корпоративні облігації на загальну суму близько $100 млн.

Особливу увагу привернуло те, що серед активів з’явилися цінні папери медіагігантів Netflix та Warner Bros Discovery на суму до $2 млн. Ці інвестиції були зроблені лише через кілька тижнів після того, як компанії оголосили про плани щодо масштабного злиття.

Що купив Дональд Трамп

Згідно з документами, переважна більшість вкладень припала на муніципальні облігації – зокрема міст, місцевих шкільних округів, комунальних підприємств і лікарень.

Водночас у портфелі президента з’явилися й боргові папери великих корпорацій. Серед них – Boeing, Occidental Petroleum та General Motors.

Загалом це не перше велике вкладення президента в облігації. Раніше Трамп уже звітував про купівлю цінних паперів на суму не менше $82 млн у період з кінця серпня до початку жовтня 2025 року.

Можливий конфлікт інтересів

Інвестиції привернули увагу ще й тому, що вони збігаються з повноваженнями президента у сфері регуляторних рішень. У грудні Дональд Трамп заявив, що матиме слово у питанні, чи зможе Netflix реалізувати угоду з придбання Warner Bros Discovery.

Будь-яка угода щодо Warner Bros Discovery потребує схвалення регуляторів. Водночас компанія має альтернативну пропозицію від Paramount Skydance, яку керівництво WBD вважає недостатньою та надто ризикованою.

У Білому домі наголошують, що інвестиційний портфель президента керується незалежними сторонніми фінансовими установами.

За словами представника адміністрації, ні Дональд Трамп, ні члени його родини не беруть участі в ухваленні інвестиційних рішень і не впливають на те, куди саме вкладаються кошти.

Також зазначається, що купівля облігацій є звичною практикою для заможних інвесторів і не є чимось винятковим у фінансовій діяльності президента.

Джерело : Reuters

