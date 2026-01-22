Акторка Анастасія Пустовіт відверто розповіла про депресивний розлад, а також зізналася, що серіал Повернення, який у лютому 2026 року вийде на ICTV2, став її першим проєктом після лікування.

Пустовіт про депресію і серіал Повернення

Лікарі діагностували в Анастасії тривожно-депресивний розлад. За словами акторки, до цього стану призвело багато обставин, здебільшого повномасштабна війна в Україні.

Пустовіт зізналася, що мала суїцидальні наміри, а не просто думки. Тож вона лягла в психіатричний заклад, де проходила лікування.

– Це був складний період. У мене була важка депресія за шкалою Бека. Я лягла в психіатричну лікарню. Це Феофанія, це не страшна психіатрична лікарня, якою всіх лякають. Все цивільно, у тебе є палата, всіх випускають, ти собі ходиш, гуляєш, все нормально. У тебе є протокол лікування, ти маєш пролікуватися 10 днів. Я поступила із суїцидальними намірами, не думками. Я вже планувала, думала про це активно, – поділилася акторка.

Анастасія зазначила, що одним із каталізатором депресії було відчуття, ніби вона втратила професію.

– Я повернулася з волонтерства, бо вже розуміла, що вигоріла. Я почала повертатися в професію і зрозуміла, що я нічого не можу, просто не можу. У мене, видно, вже була депресія, і воно ще більше посилилося. Я була дуже в собі розчарована. Я взагалі не знала, чи лишатися мені в професії, – розповіла Пустовіт.

Повернення – це перший серіал, в якому акторка знялася після лікування депресії. Пустовіт наголосила, що дуже задоволена цим проєктом і щаслива, що змогла стати його частиною.

– Повернення — це, окрім хороших акторських робіт і хорошого сценарію, це те, що нам всім дуже треба. І оце відчуття, що ти можеш повернутися з війни, що в тебе є можливість на життя далі, навіть в цих умовах, навіть з травматичним і складним досвідом, це зараз так потрібно, так необхідно. І там дуже багато надії, віри. Я дуже щаслива і дуже тішуся, що у нас є такий проєкт і що ми будемо про таке говорити, – додала акторка.

Джерело: КіноUA

