Виконавець хіта You’re Beautiful Джеймс Блант зганьбився заграванням із російськими окупантами. Англієць, що раніше публічно підтримував Україну, приголомшив селфі в ушанці з гербом РФ.

На своїй сторінці в Instagram музикант опублікував фото на тлі засніжених гір у червоній спортивній кофті, хутряній безрукавці, димчатих окулярах та шапці-ушанці, оздобленою двоголовим орлом, що тримає в лапах скипетр і державу.

– Що ж, я подумав, ви віддасте мені належне за те, що я поцупив цей капелюх, – підписав знімок Блант.

Втім, українські підписники світлину не оцінили. Зокрема співачка Саша Кольцова звернулася до британського колеги із запитанням, навіщо він це зробив.

– Дорогий Джеймсе! Як колишній солдат, ви навряд чи можете не впізнати те, що є військовим злочином. Як людина зі світу шоу-бізнесу, ви точно маєте розуміти, який вигляд має дешевий хайп. І як британець, ви чудово усвідомлюєте, наскільки масштабною є підтримка Сполученого Королівства у боротьбі проти російської військової агресії. Тож – чому? – прокоментувала фото артистка.

Співак Артем Пивоваров відреагував на вчинок Бланта в Threads, переробивши рядки з найвідомішої пісні британця. Засновник Культурного десанту Коля Сєрга порадив Джеймсу “викинути це л*йно”, а потім “помити голову – ззовні і зсередини”.

Особливо цинічним цей вчинок видається з огляду на те, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році англієць відкрито підтримував українців. Під час одного з концертів він присвятив пісню The Greatest учасникам гурту Антитіла, які тоді залишили сцену і долучилися до оборони країни.

Сам Джеймс Блант у минулому був офіцером розвідки в одному з кавалерійських підрозділів Британської армії, а наприкінці 1990-х долучався до миротворчої операції НАТО під час війни в Косові. Армію він залишив на початку 2000-х, зосередившись на музиці.

Нагадаємо, раніше в аналогічній ситуації опинилася співачка Мадонна, якій теж раптово закортіло вдягнути шапку з радянською символікою.

