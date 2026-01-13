Зірка Голлівуду Тімоті Шаламе неочікувано звернувся до своїх українських шанувальників, але фанів це не вразило.

Нагодою для цього став вихід на великі екрани фільму Марті Супрім: Геній комбінацій.

Тімоті Шаламе звернувся до українців

Відео поширили на сторінці платформи United24. У короткому ролику можна помітити, що Шаламе кудись поспішає, тож розмова з авторкою запису вийшла недовгою.

Зараз дивляться

Жінка за кадром спитала в актора, що б він сказав своїм фанатам в Україні, які підуть подивитися на нього у спортивній трагікомедії Марті Супрім: Геній комбінацій. У відповідь він просто подякував усім глядачам в Києві за цікавість до стрічки та переказав вітання.

– Американський актор Тімоті Шаламе, зірка фільму Марті Супрім, звернувся з посланням до своїх українських шанувальників, – йдеться в дописі United24.

Реакція мережі

Підписники поставилися до такого “звернення” без ентузіазму. Ба більше, закинули актору байдужість до того, що відбувається в Україні. Адже його тон та поведінка ніяк не вказали на те, що він непокоїться через війну в Україні.

– Може, краще видалить цей відос, – прокоментував ролик стендап-комік Антон Тимошенко.

Декому з фоловерів Тімоті Шаламе в новому образі нагадав українського блогера Сергія Стерненка. Тому підписники здивувалися, що він не оголосив збір, та продовжили іронізувати з приводу “звернення”.

Трошки розстроєна, що він не сказав: “Вітаю вас, друзі, закидайте на русоріз!”.

Ого, який потужний меседж!

Якби його те саме запитали про якусь Москву, він би те саме сказав зі своїм shout out to people в Московії…

Мда, Стерненко зазнався.

Враження, що ми живемо в різних всесвітах.

Схоже йому абсолютно байдуже. Що ж, дякую за те, що нічого не сказав нам у зверненні, Тімоті!

Принаймні чесний.

Таке враження, що навпаки хотів закрити цю тему.

Він хоч знає, де Київ?

Нагадаємо, що саме за фільм Марті Супрім: Геній комбінацій Тімоті Шаламе отримав свій перший Золотий глобус. В Україні показ стрічки в кіно стартує 15 січня.