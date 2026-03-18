Исполнитель хита You’re Beautiful Джеймс Блант опозорился, заигрывая с российскими оккупантами. Англичанин, ранее публично поддерживавший Украину, поразил всех селфи в ушанке с гербом РФ.

Джеймс Блант разозлил украинцев

На своей странице в Instagram музыкант опубликовал фото на фоне заснеженных гор в красной спортивной кофте, меховой безрукавке, дымчатых очках и шапке-ушанке, украшенной двуглавым орлом, держащим в лапах скипетр и государственный герб.

– Ну что ж, я подумал, вы отдадите мне должное за то, что я стащил эту шапку, – подписал снимок Блант.

Впрочем, украинские подписчики фотографию не оценили. В частности, певица Саша Кольцова обратилась к британскому коллеге с вопросом, зачем он это сделал.

Сейчас смотрят

– Дорогой Джеймс! Как бывший солдат, вы вряд ли можете не распознать то, что является военным преступлением. Как человек из мира шоу-бизнеса, вы точно должны понимать, как выглядит дешевый хайп. И как британец, вы прекрасно осознаете, насколько масштабна поддержка Соединенного Королевства в борьбе против российской военной агрессии. Так почему же? – прокомментировала фото артистка.

Певец Артем Пивоваров отреагировал на поступок Бланта в Threads, переделав строчки из самой известной песни британца. Основатель «Культурного десанта» Коля Серга посоветовал Джеймсу “выкинуть это д*рьмо”, а затем “помыть голову — снаружи и изнутри”.

Особенно циничным этот поступок выглядит с учетом того, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году англичанин открыто поддерживал украинцев. Во время одного из концертов он посвятил песню The Greatest участникам группы Антитіла, которые тогда покинули сцену и присоединились к обороне страны.

Сам Джеймс Блант в прошлом был офицером разведки в одном из кавалерийских подразделений Британской армии, а в конце 1990-х участвовал в миротворческой операции НАТО во время войны в Косово. Армию он покинул в начале 2000-х, сосредоточившись на музыке.

Напомним, ранее в аналогичной ситуации оказалась певица Мадонна, которой тоже внезапно захотелось надеть шапку с советской символикой.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.