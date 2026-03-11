У США 35-річній жительці Орландо (штат Флорида) Іванні Лізетт Ортіс висунули офіційні обвинувачення у замаху на вбивство після стрілянини біля будинку попзірки Ріанни в Лос-Анджелесі.

За даними прокуратури, інцидент стався у неділю, 8 березня, близько 13:15 за місцевим часом. У момент стрілянини в будинку перебували сама співачка та її партнер – репер A$AP Rocky.

Подробиці стрілянини та затримання

Прокурори стверджують, що Ортіс під’їхала до будинку співачки та кілька разів відкрила вогонь із напівавтоматичної гвинтівки типу AR-15 у бік маєтку. Після пострілів жінка залишила місце події.

Її білий автомобіль Tesla згодом знайшли приблизно за 12 км від будинку Ріанни – біля торгового центру Sherman Oaks Galleria. Саме там підозрювану і затримали.

Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Водночас прокурори зазначили, що на момент інциденту люди перебували як у будинку співачки, так і на сусідній території.

Які обвинувачення висунули підозрюваній

Окрім замаху на вбивство, Ортіс інкримінують ще низку тяжких злочинів. Серед них – десять пунктів нападу з напівавтоматичною вогнепальною зброєю та три пункти стрілянини по житловому будинку.

Суд визначив заставу у розмірі майже $1,9 млн. У разі доведення провини жінці загрожує довічне ув’язнення.

Окружний прокурор Лос-Анджелеса Натан Дж. Хохман заявив, що подібні дії створюють серйозну небезпеку.

— Відкривати вогонь у будь-якому житловому районі надзвичайно небезпечно, це ставить життя людей під загрозу і буде повністю переслідуватися законом, — наголосив він.

Поліція перевіряє соцмережі нападниці

Мотив нападу наразі встановлюють. Правоохоронці також перевіряють активність підозрюваної у соцмережах.

За даними CBS, слідчі виявили низку дописів, у яких Ортіс згадувала Ріанну.

– Ти там? Скажи щось мені прямо, замість того щоб нишком говорити зі мною там, де мене немає, – написала вона в одному з повідомлень у соцмережі X.

В інших дописах підозрювана стверджувала, що Ріанна нібито займається музикою, щоб практикувати чаклунство, а також писала, що співачка буцімто хоче її вбити.

Ріанна, справжнє ім’я якої Робін Ріанна Фенті, народилася на Барбадосі та здобула світову популярність у 2000-х роках після виходу хітів Pon de Replay і Umbrella. Вона виховує трьох дітей разом із репером A$AP Rocky.

Джерело: BBC

