У США 35-річній жительці Орландо (штат Флорида) Іванні Лізетт Ортіс висунули офіційні обвинувачення у замаху на вбивство після стрілянини біля будинку попзірки Ріанни в Лос-Анджелесі.

За даними прокуратури, інцидент стався у неділю, 8 березня, близько 13:15 за місцевим часом. У момент стрілянини в будинку перебували сама співачка та її партнер – репер A$AP Rocky.

Подробиці стрілянини та затримання

Прокурори стверджують, що Ортіс під’їхала до будинку співачки та кілька разів відкрила вогонь із напівавтоматичної гвинтівки типу AR-15 у бік маєтку. Після пострілів жінка залишила місце події.

Її білий автомобіль Tesla згодом знайшли приблизно за 12 км від будинку Ріанни – біля торгового центру Sherman Oaks Galleria. Саме там підозрювану і затримали.

????BREAKING????: I pulled the criminal charge sheet in the case against Ivanna Lisette Ortiz stemming from the March 8, 2026 shooting incident in Los Angeles. Here is the full breakdown of what prosecutors filed in Los Angeles County Superior Court. According to the criminal… pic.twitter.com/kXv6ElAkQp — Document Tingz (@DocumentTingz) March 10, 2026

Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Водночас прокурори зазначили, що на момент інциденту люди перебували як у будинку співачки, так і на сусідній території.

Які обвинувачення висунули підозрюваній

Окрім замаху на вбивство, Ортіс інкримінують ще низку тяжких злочинів. Серед них – десять пунктів нападу з напівавтоматичною вогнепальною зброєю та три пункти стрілянини по житловому будинку.

Суд визначив заставу у розмірі майже $1,9 млн. У разі доведення провини жінці загрожує довічне ув’язнення.

Окружний прокурор Лос-Анджелеса Натан Дж. Хохман заявив, що подібні дії створюють серйозну небезпеку.

— Відкривати вогонь у будь-якому житловому районі надзвичайно небезпечно, це ставить життя людей під загрозу і буде повністю переслідуватися законом, — наголосив він.

Поліція перевіряє соцмережі нападниці

Мотив нападу наразі встановлюють. Правоохоронці також перевіряють активність підозрюваної у соцмережах.

За даними CBS, слідчі виявили низку дописів, у яких Ортіс згадувала Ріанну.

– Ти там? Скажи щось мені прямо, замість того щоб нишком говорити зі мною там, де мене немає, – написала вона в одному з повідомлень у соцмережі X.

В інших дописах підозрювана стверджувала, що Ріанна нібито займається музикою, щоб практикувати чаклунство, а також писала, що співачка буцімто хоче її вбити.

Videos surfacing of obsessed woman identified in shooting at Rihanna’s Los Angeles house, Ivanna Lisette Ortiz. pic.twitter.com/6vUhlqhqtO — Ally (@AllyJKiss) March 10, 2026

Ріанна, справжнє ім’я якої Робін Ріанна Фенті, народилася на Барбадосі та здобула світову популярність у 2000-х роках після виходу хітів Pon de Replay і Umbrella. Вона виховує трьох дітей разом із репером A$AP Rocky.

