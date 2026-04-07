Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук дав акустичний концерт для енергетиків, обравши для цього символічну локацію.

Нагадаємо, що музикант регулярно виступає й перед військовими, аби підтримати моральний дух наших захисників та захисниць.

У своїх соцмережах артист опублікував серію світлин з концерту, що відбувся на одному з енергоблоків станції, що уразила російська ракета.

Він також поділився, у якому емоційному стані минув цей виступ особисто для нього.

— Вони — справжні герої. Ризикуючи життям, під постійними обстрілами російських шахедів і ракет, роблять усе можливе, щоб у наших домівках були світло і тепло. Було особливо щемко співати в таких умовах. Разом ідемо вперед! – написав фронтмен ОЕ про енергетиків.

Це вже не вперше українські зірки привертають увагу до знищеної російськими окупантами енергетичної інфраструктури.

Раніше співачка Jerry Heil виконала композицію Мрія на тлі обстріляного трансформатора. Тоді вона зазначила, що цей виступ був для неї символічним.

Крім того, письменник і боєць бригади НГУ Хартія Сергій Жадан проводив літературні читання на підтримку українських енергетиків біля 40-тонного трансформатора однієї з теплоелектростанцій ДТЕК, вщент зруйнованого російськими обстрілами.

