Привіт, я вдома: Вакарчук записав із бійцем Азову пісню, присвячену полоненим

Михайло Опекан з гурту Lady Aphina, який нині є військовослужбовцем бригади Азов, Святослав Вакарчук з Океану Ельзи та гурт Дно зняли відеокліп до спільної пісні Привіт, я вдома.

Привіт, я вдома – прем’єра пісні

Режисером композиції став Максим Сухін, а спродюсували креативний продюсер лейблу kontrabass promo Данило Сікачинський та SEO Юрій Базака.

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– Пісня, створена у 2012 році у стінах студентського гуртожитку, сьогодні набула нового, глибшого значення. Під час трагічних подій та у складних ситуаціях згадка дому викликає сум і тугу, водночас даючи надію на повернення та силу для боротьби, – зазначають українські артисти.

За їхніми словами, дім сьогодні – це велика розкіш та найрідніше місце на землі. Бути вдома – це не просто буденність, а тепер – позиція та велика цінність, стверджують вони.

– Присвячується всім, хто вже повернувся та ще повернеться з полону. Кожному, хто шукає та знаходить прихисток в нових регіонах нашої країни. Кожному, хто, віддаючи всю силу в боях, думає про дім. Кожному, хто далеко за межами дому, та щиро плекає надію на повернення, – наголосили автори композиції.

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