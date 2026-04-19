У 14 випуску проєкту Мастер Шеф від 19 квітня учасники зіштовхнулися з випробуванням, що мало перевірити їхній розум і кулінарну ерудицію.

Як пройшов випуск і хто покинув МастерШеф сьогодні, 19 квітня, – читайте у матеріалі на STB.UA.

Питання квізу та кухня наприкінці зміни

Кожна з трьох команд обрала одного учасника для участі в квізі, де Ольга Мартиновська провела експрес-тестування.

Зараз дивляться

– Переміг той гравець, який дав найбільше правильних відповідей за одну хвилину, – оголошувалося в умовах квізу.

Як ерудити вплинули на власне готування та результати своїх конкурентів? І чи змогли команди смачно приготувати мізки у стравах французької кухні?

У битві чорних фартухів аутсайдери опинилися в умовах, максимально наближених до реальної кухні наприкінці зміни.

Часто виснажені шефи змушені готувати для останніх гостей, які приходять за 10 хвилин до закриття ресторану.

Чи змогли учасники задовольнити найбожевільніші бажання, коли на їхні руки й ноги повісили гирі?

Хто покинув МастерШеф 17 у 14 випуску 19 квітня

Попри виснажливу битву чорних фартухів на проєкті, цей тиждень завершився без втрат. Судді вирішили не прощатися з жодним із учасників.

Нагадаємо, у 13 випуску МастерШеф від 18 квітня замість звичного ресторану на кухні МастерШеф учасники побачили повний безлад – перевернуті речі, розкидані предмети та атмосферу хаосу.

Саме так судді вирішили нагадати аматорам про реальне життя, у якому кулінарія часто поєднується з побутом.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.