Вийшов другий випуск 17 сезону кулінарного шоу МастерШеф. Після відбіркових випробувань судді визначили 20 аматорів, які боротимуться за перемогу у новому сезоні. Хто вони та чим займаються – у матеріалі.

Учасники МастерШеф-17

Учасники мають різний досвід і професії — серед них медики, військові, блогери, підприємці та творчі люди.

Ганна Субботіна

43-річна домогосподарка зі Слов’янська. Виховує двох дітей та займається зооволонтерством. Особливо захоплюється роботою з тістом і називає кулінарію способом розвитку та самореалізації.

Денис Свірський

50-річний флеболог із Києва та Чернівців. Багато років працює у медицині, але кулінарію вважає своєю великою пристрастю і творчим хобі.

Каріна Рябцева

28-річна старша медична сестра з Дніпра. Для неї кухня — це спосіб відпочити, провести час із родиною та подарувати близьким турботу через їжу.

– Кулінарія для мене, то не завжди про їжу, то про релакс для моєї душі, тепло та сімейні цінності, підтримку та турботу. Готую для своїх найрідніших та, здійснюючи мрію, потрапила на проєкт, щоб перевірити на що я дійсно здатна, коли роблю те, що люблю, – каже Каріна.

Андрій Хромов

52-річний менеджер з оптових продажів із Чернівців. Готує для друзів і рідних та вирішив спробувати себе у шоу, щоб отримати новий досвід.

Андрій Снігур

20-річний контент-мейкер і фудблогер із Чернівців. Працює у сфері реклами та створює гастрономічний контент, а участь у шоу розглядає як новий виклик.

Віталій Єгоров

41-річний військовий із Павлограда, нещодавно списаний зі служби. Любить змагання та прагне проявити себе у кулінарії.

Оксана Оерке

48-річна учасниця, яка нині живе на Кіпрі та займається сироварінням. Вона популяризує українську кухню за кордоном і хоче показати її на проєкті.

– Займаюсь на Кіпрі домашнім господарством та сироварінням. Проповідую українську культуру та кухню. Обожнюю Україну!, – каже Оксана.

Аліна Кузьменко

39-річна домогосподарка з Ічні. За освітою медик, але більшу частину життя присвятила кулінарії та випічці.

Жінка щаслива дружина та мама двох дітей. Саме діти надихнули її взяти участь у МастерШеф-17.

Марія Міяке

34-річна стилістка, модель і туристичний гід, яка живе у Йокогамі. У своїх стравах поєднує українські та японські кулінарні традиції.

– Я не шукаю ідеальний смак – я створюю свій. Між Україною й Японією я знайшла інший світ – на тарілці. Мої страви не кричать. Вони говорять тихо… Але запам’ятовуються назавжди. MasterChef час почути мій голос, – каже дівчина.

Артур Кондра

27-річний спеціаліст у сфері розробки комп’ютерних ігор із Новояворівська. Любить експериментувати зі смаками та підходить до кухні як до творчого процесу.

Поліна Колодзінська

24-річна директорка з маркетингу з Києва. Працює з гастрономічними проєктами та вирішила перевірити власні кулінарні здібності.

Ольга Коваліско

23-річна блогерка зі Львова. Захоплюється випічкою та прагне розширити свої кулінарні навички.

– Зараз я на МастерШеф, і сподіваюся, що тут зможу показати не лише свої навички приготування десертів, а й навчитися чомусь новому, адже, як і в будь-якій справі, завжди є куди рости!», – каже Ольга.

Валерія Смішко

24-річна фітнес-тренерка з Бердянська, яка нині живе у Києві. У кулінарії робить акцент на здоровому харчуванні.

Олена Диченко

39-річна рестораторка і волонтерка зі Львова. Має великий досвід у ресторанному бізнесі та активно займається благодійністю.

Микита Сновида

21-річний молодіжний працівник із міста Самар. Любить творчість та експерименти, які реалізує і на кухні.

З дитинства йому подобались різні напрямки — від народних танців і карате до малювання та колекціонування. Саме кулінарія стала тим простором, де всі ці творчі нитки зійшлися в одне.

Юлія Науменко

37-річна підприємиця з Одеси. Вона розвиває проєкти зі здорового харчування та мережу доставки корисних страв.

Ігор Зарудній

24-річний адміністратор із Києва. Захоплюється кулінарією з дитинства і прагне розвиватися у цій сфері.

– Я з самого дитинства любив готувати, тому зараз це і є моєю мотивацією для участі в МастерШеф, – зізнається Ігор.

Вʼячеслав Чернявський

50-річний головний сержант взводу із Запорізької області. Участь у шоу розглядає як можливість відкрити нову сторону свого життя.

Олександр Славінський

40-річний консультант з кавової гостинності з Києва. Експериментує зі смаками та створює гастрономічні поєднання на основі кави.

Він любить різні експеременти зі смаками, поєднувати продукти, які на перший погляд здаються несумісними, і створює нові відчуття.

Інна Костюченко

35-річна підприємиця з Києва, яка розвиває власні творчі та гастрономічні проєкти — театр, бар та фестиваль.

– Мені важливо не просто робити — а вражати. Готування для мене — окрема форма творчості та медитації, – говорить Інна Костюченко.

Усі вони змагатимуться у новому сезоні за перемогу та шанс довести, що саме їхні кулінарні навички варті звання найкращого кулінара-аматора країни.

