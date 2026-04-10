Україна запровадила санкції проти п’ятьох російських діячів культури, пов’язаних із участю РФ у Венеційській бієнале.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, увівши в дію рішення Ради національної безпеки і оборони.

Обмеження стосуються осіб, які, за даними української сторони, виправдовують агресію РФ і просувають пропаганду на міжнародних культурних майданчиках.

Зараз дивляться

Хто потрапив під санкції

До санкційного списку увійшла комісарка російського павільйону Анастасія Карнєєва, донька підсанкційного заступника гендиректора Ростеху. З 2021 року вона відповідає за представлення Росії на Венеційській бієнале і цього року має виконувати цю функцію.

Також санкції застосовано до спецпредставника президента РФ із міжнародного культурного співробітництва Михайла Швидкого. Він публічно називав війну проти України “важливим історичним моментом” і заявляв, що участь Росії у бієнале нібито доводить відсутність культурної ізоляції країни.

У списку також троє учасників російської делегації на бієнале:

Скрипачка Валерія Олєйнік після 2014 року неодноразово відвідувала тимчасово окупований Крим для підтримки агресії.

Співак Ілля Татаков брав участь у створенні пропагандистського фільму на тимчасово окупованих територіях Донеччини для популяризації ідей “руского міра”.

Вокаліст Артем Ніколаєв торік долучався до пропагандистських заходів у Криму.

– Участь Росії у Венеційській бієнале – це не про культуру, а про використання міжнародних майданчиків для легітимізації агресії та поширення пропаганди. Або ти проти режиму РФ і маєш доступ до культурного простору вільного світу, або обслуговуєш пропаганду, отримуєш санкції й береш участь у фестивалі “огурца”, – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Україна планує передати інформацію про підсанкційних осіб міжнародним партнерам для синхронізації обмежень.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністерка культури Тетяна Бережна виступили зі спільною заявою, у якій закликали організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення про повернення Росії.

Джерело : Офис президента

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.