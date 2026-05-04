Met Gala 2026 обіцяє стати однією з найобговорюваніших подій у світі моди. Потрапити до зали Музею мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку зможуть лише обрані, але стежити за червоною доріжкою та образами зірок можна буде в прямому ефірі.

Цьогорічна тема балу — мистецтво костюма, а інтерес до події підігрівається ще й зірковим складом організаторів та гостей.

Met Gala 2026: дата та час проведення балу

Пряма трансляція червоної доріжки розпочнеться в понеділок, 4 травня, о 18:00 за нью-йоркським часом. Для глядачів в Україні це означає, що концерт припадає на ніч проти вівторка, подія стартує о 01:00 за київським часом, 5 травня.

Met Gala 2026: тема та концепція балу

Цьогорічна концепція балу зосереджена навколо теми костюма як форми мистецтва. Організатори визначили тему як Costume Art, українською це звучить як Мистецтво костюма. Куратори Інституту костюма наголошують, що головний акцент зроблено на “вдягненому тілі”, тобто на тому, як одяг взаємодіє з формою, рухом і самовираженням людини.

Очікується, що зірки інтерпретуватимуть тему максимально креативно: від історичних референсів до футуристичних образів, які можуть задати нові модні тренди.

Хто коментуватиме та транслюватиме подію

За традицією, пряма трансляція Met Gala буде доступна онлайн. Глядачів супроводжуватимуть ведучі та модні експерти, серед яких Ешлі Грем, Ла Ла Ентоні та Кара Делевінь.

Також на червоній доріжці працюватиме кореспондентка Емма Чемберлен, яка вже стала впізнаваним обличчям трансляцій Met Gala.

Met Gala 2026: хто буде організаторами шоу

Окрему увагу привертає склад організаційного комітету та співголів події. Співголовами Met Gala 2026 стали Бейонсе, Ніколь Кідман і Вінус Вільямс. Їхня участь символізує поєднання музики, кіно та спорту в контексті сучасної модної індустрії.

Організаційний комітет також включає зірок світового рівня. Серед них Сабріна Карпентер, Doja Cat, Ліса з BLACKPINK, Сем Сміт, Лена Данем, Гвендолін Крісті, Елізабет Дебікі та інші представники культури, моди й мистецтва.

Met Gala 2026: список гостей

Повний список гостей Met Gala 2026 традиційно не розкривається заздалегідь. Саме ця інтрига є частиною формату події, адже остаточний перелік стає відомим лише під час появи зірок на червоній доріжці.

Водночас відомо, що запрошення отримують провідні актори, музиканти, дизайнери, спортсмени та впливові культурні діячі.

Met Gala 2026: учасники та хто спонсори балу

Окремим аспектом цьогорічного балу стала участь великих меценатів і бізнесу. Серед головних фінансових спонсорів — Джефф Безос і Лорен Санчес.

Met Gala — це не просто червона доріжка, а своєрідна вітрина сучасної культури, де мода, мистецтво та попкультура перетинаються в одному просторі. Щороку подія задає нові візуальні тренди та формує глобальну розмову про стиль, ідентичність і креативність.

