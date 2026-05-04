Met Gala 2026 обещает стать одним из самых обсуждаемых событий в мире моды. Попасть в зал Музея искусств Метрополитен в Нью-Йорке смогут лишь избранные, но следить за красной дорожкой и образами звезд можно будет в прямом эфире.

Тема бала в этом году — искусство костюма, а интерес к событию подогревается еще и звездным составом организаторов и гостей.

Когда состоится Met Gala 2026 и что подготовили организаторы, читайте в нашем материале.

Met Gala 2026: дата и время проведения бала

Прямая трансляция красной дорожки начнется в понедельник, 4 мая, в 18:00 по нью-йоркскому времени. Для зрителей в Украине это означает, что мероприятие придется на ночь против вторника, оно начнется в 01:00 по киевскому времени 5 мая.

Met Gala 2026: тема и концепция бала

В этом году концепция бала сосредоточена вокруг темы костюма как формы искусства. Организаторы определили тему как Costume Art, это звучит как Искусство костюма. Кураторы Института костюма подчеркивают, что главный акцент сделан на “одетом теле”, то есть на том, как одежда взаимодействует с формой, движением и самовыражением человека.

Ожидается, что звезды будут интерпретировать тему максимально креативно: от исторических референсов до футуристических образов, которые могут задать новые модные тренды.

Кто будет комментировать и транслировать событие

По традиции прямая трансляция Met Gala будет доступна онлайн. Зрителей будут сопровождать ведущие и модные эксперты, среди которых Эшли Грэм, Ла Ла Энтони и Кара Делевинь.

Также на красной дорожке будет работать корреспондентка Эмма Чемберлен, которая уже стала узнаваемым лицом трансляций Met Gala.

Met Gala 2026: кто будет организаторами шоу

Особое внимание привлекает состав организационного комитета и сопредседателей мероприятия. Сопредседателями Met Gala 2026 стали Бейонсе, Николь Кидман и Винус Уильямс. Их участие символизирует сочетание музыки, кино и спорта в контексте современной модной индустрии.

В организационный комитет также входят звезды мирового уровня. Среди них Сабрина Карпентер, Doja Cat, Лиза из BLACKPINK, Сэм Смит, Лена Данэм, Гвендолин Кристи, Элизабет Дебики и другие представители культуры, моды и искусства.

Met Gala 2026: список гостей

Полный список гостей Met Gala 2026 традиционно не раскрывается заранее. Именно эта интрига является частью формата мероприятия, ведь окончательный перечень становится известен только во время появления звезд на красной дорожке.

В то же время известно, что приглашения получают ведущие актеры, музыканты, дизайнеры, спортсмены и влиятельные деятели культуры.

Met Gala 2026: участники и спонсоры бала

Отдельным аспектом бала этого года стало участие крупных меценатов и бизнеса. Среди главных финансовых спонсоров — Джефф Безос и Лорен Санчес.

Met Gala — это не просто красная дорожка, а своеобразная витрина современной культуры, где мода, искусство и поп-культура пересекаются в одном пространстве. Ежегодно событие задает новые визуальные тренды и формирует глобальный разговор о стиле, идентичности и креативности.

