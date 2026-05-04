Блогерка-мільйонниця Даша Квіткова вперше розкрила деталі майбутнього весілля з гравцем київського Динамо Володимиром Бражком.

Інфлюенсерка зізналася, що вони лише нещодавно визначилися з локацією для святкування.

Блогерка розповіла, що наречений хвилюється значно менше за неї, і саме він дуже хотів весілля.

– Я збрешу, якщо я скажу, що не хотіла, але у мене є трішки переживання, десь страх. І я налаштовуюсь, – поділилася Квіткова в проєкті Квітковий ревізор.

Вона також зазначила, що вже приміряє весільні сукні та шукає костюм для сина Лева, який виконуватиме особливу роль під час церемонії — нестиме каблучки. Втім, жодних кадрів зі свята підписники не побачать.

– Ми хочемо просто, щоби це залишилось нам. Просто хочу зробити фотки в ретростилі. У мене навіть є відео з пропозиції, але я його не викладала, бо це наше, – зазначила інфлюенсерка.

Квіткова зізналася, що раніше була більш відкритою в соцмережах, але з часом відмовилася від надмірної публічності, аби уникнути обговорень особистого життя сторонніми людьми.

Водночас блогерка не приховує планів на майбутнє — раніше вона говорила, що хоче народити дитину у шлюбі з Бражком. Тепер зізнається, що мріє про доньку, хоча буде рада й хлопчику.

