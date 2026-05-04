Есть небольшие переживания: Квиткова о подготовке свадьбы с Бражком
Блогер-миллионщица Даша Квиткова впервые раскрыла подробности предстоящей свадьбы с игроком киевского Динамо Владимиром Бражко.
Инфлюенсерша призналась, что они только недавно определились с местом проведения торжества.
Даша Квиткова о свадьбе
Блогерша рассказала, что жених волнуется значительно меньше, чем она, и именно он очень хотел свадьбу.
– Я соврала бы, если бы сказала, что не хотела, но у меня есть небольшие переживания, где-то страх. И я настраиваюсь, – поделилась Квиткова в проекте Квітковий ревізор.
Она также отметила, что уже примеряет свадебные платья и ищет костюм для сына Льва, который будет выполнять особую роль во время церемонии — нести кольца. Впрочем, никаких кадров с торжества подписчики не увидят.
– Мы хотим просто, чтобы это осталось у нас. Просто хочу сделать фотки в ретростиле. У меня даже есть видео с предложения, но я его не выкладывала, потому что это наше, – отметила инфлюенсерка.
Квиткова призналась, что раньше была более открытой в соцсетях, но со временем отказалась от чрезмерной публичности, чтобы избежать обсуждений личной жизни посторонними людьми.
В то же время блогерша не скрывает планов на будущее — ранее она говорила, что хочет родить ребенка в браке с Бражко. Теперь признается, что мечтает о дочке, хотя будет рада и мальчику.