Блогер-миллионщица Даша Квиткова впервые раскрыла подробности предстоящей свадьбы с игроком киевского Динамо Владимиром Бражко.

Инфлюенсерша призналась, что они только недавно определились с местом проведения торжества.

Даша Квиткова о свадьбе

Блогерша рассказала, что жених волнуется значительно меньше, чем она, и именно он очень хотел свадьбу.

Сейчас смотрят

– Я соврала бы, если бы сказала, что не хотела, но у меня есть небольшие переживания, где-то страх. И я настраиваюсь, – поделилась Квиткова в проекте Квітковий ревізор.

Она также отметила, что уже примеряет свадебные платья и ищет костюм для сына Льва, который будет выполнять особую роль во время церемонии — нести кольца. Впрочем, никаких кадров с торжества подписчики не увидят.

– Мы хотим просто, чтобы это осталось у нас. Просто хочу сделать фотки в ретростиле. У меня даже есть видео с предложения, но я его не выкладывала, потому что это наше, – отметила инфлюенсерка.

Квиткова призналась, что раньше была более открытой в соцсетях, но со временем отказалась от чрезмерной публичности, чтобы избежать обсуждений личной жизни посторонними людьми.

В то же время блогерша не скрывает планов на будущее — ранее она говорила, что хочет родить ребенка в браке с Бражко. Теперь признается, что мечтает о дочке, хотя будет рада и мальчику.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.